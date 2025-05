“Creemos que puede haber otra persona involucrada” en el feminicidio de Sofía Delgado: Mario Iguarán

El exfiscal Mario Iguarán fue el abogado que representó a la familia de Sofía Delgado, la niña de 12 años que fue asesinada por Brayan Campo en Candelaria, Valle del Cauca, en septiembre de 2024. El jurista, que destacó que la condena de 58 años y 3 meses contra el sujeto es la más alta dada hasta ahora en Colombia contra el homicida de un menor de edad, sigue abogando porque haya una reforma constitucional para que se avale la cadena perpetua contra “un monstruo de estos”.

Asimismo, recordó que el feminicida confeso no gozará de beneficios para disminuir su sentencia. “Es que cuando se atenta contra la vida, la integridad en todo sentido, la integridad sexual y la vida de un menor en Colombia, en buena hora no existen esos beneficios. Él no podrá o no deben pensar los colombianos que si él trabaja o estudia, que a propósito poco le gusta a este sujeto, va a rebajar la pena o que va a tener un subrogado penal de libertad o condena condicional el día de mañana”, explicó.

Brayan Campo ya no “va a salir a destruir más familias”: Lady Zúñiga

La mamá de Sofía Delgado, que junto a la familia y habitantes de Candelaria rindieron un homenaje a la pequeña, que habría cumplido 13 años el 3 de mayo, se vio embargada por las emociones, pues aunque ya no tiene a su ángel en casa, considera que la justicia obró con celeridad condenando a quien que le arrebató la vida a su hija.

“Cuando yo recibí la noticia de la condena de él son dos sentimientos que se encuentran ahí, no felicidad, pero sí el saber que este hombre ya no va a dañar más niñas ni va a salir a destruir más familias”, declaró en Noticias Caracol.

Lady también recordó el cumpleaños de su pequeña, porque “no me imaginaba que no iba a estar para sus 13 años, pero yo sé que ella está en el cielo, es un ángel de Dios y todos los abrazos, todos esos besos se los mandamos desde acá, desde la tierra”.

Además, compartió una carta que su hija le escribió en mayo de 2024 para festejar el Día de la Madre. “Feliz día, mamá. Eres la mejor mamá del mundo. Te quiero mucho y te deseo un feliz día. Atentamente, Sofía”, decía el corto escrito que la menor de edad escribió con el corazón y acompañó de tiernos dibujos.

Sofía Delgado escribió la carta para el Día de la Madre - Noticias Caracol

¿Quién más estaría involucrado en el feminicidio de Sofía Delgado?

Mario Iguarán, en su diálogo con Noticias Caracol, subrayó que “no descansaremos hasta que se sepa toda la verdad, porque muchos consideramos, y eso lo hemos pedido a la Fiscalía y sé que la Fiscalía está en eso, es que creemos que puede haber otra persona involucrada en ello. De una vez hay que decirlo, la compañera de este sujeto. Yo creo que ella tiene que dar unas explicaciones y sobre eso vamos a seguir trabajando”.

El exfiscal general se refiere a Evelyn Rodas, a quien inicialmente capturaron junto a Brayan Campo como presunta cómplice del crimen. Sin embargo, el confeso feminicida de Sofía Delgado aseguró que ella no tenía que ver con el hecho y fue liberada. La mujer dijo al medio True Stories que el día de los hechos “él me dijo que iba donde el mecánico y se fue y a los 15, 20 minutos regresó a la casa y estaba completamente normal, se acostó un rato, se duchó y nos pusimos a ver películas”.

No obstante, para el abogado de la familia de Sofía Delgado hay “circunstancias de tiempo, modo y lugar permiten establecer que esta persona pudo conocer, no ser autora ni coautora, pero sí pudo haber conocido de ese insuceso, de esa barbarie, por eso tendremos que llevarla a unos interrogatorios, a unas versiones, a unas entrevistas y llenarnos de elementos y de información el que se establezca que la que era su compañera, no tiene nada que ver con eso”.

Mario iguarán insiste en que haya cadena perpetua en Colombia

El jurista se mostró complacido porque “en la historia judicial de Colombia no se había dado una pena de esa magnitud, relativamente hablando, porque estos monstruos se merecen incluso mucho más. Algunos somos correligionarios de la cadena perpetua porque estos sujetos no deberían tener la posibilidad ni la expectativa de estar un día en libertad”.

Sobre todo, señaló, porque “este hombre trató de obstruir la justicia con los actos de incineración del cuerpo, por ejemplo, y había riesgo de no comparecencia y además de peligro para la sociedad porque ya tenía antecedentes. Ese es un punto que nos lleva a reflexionar, o más que reflexionar, a revisar por qué estos sujetos con estos antecedentes, porque este personaje ya había sido sindicado de un acto sexual abusivo con menores de edad, y sin embargo seguía en libertad”.

Iguarán aclaró que “hoy por hoy sería inconstitucional una ley que estableciera la cadena perpetua. Por eso muchos desde hace bastante seguimos abogando por una reforma constitucional donde se establezca la cadena perpetua para quienes atenten contra los derechos y la integridad de los menores en estas dimensiones y en estos escenarios. Mi pregunta, si alguien es capaz de violar y luego asesinar a una niña, ¿será que no es un riesgo para los niños del mundo? No hay ninguna posibilidad de que un sujeto de estos, un monstruo de estos pueda dar garantías de que no lo va a volver a hacer. Cuando alguien se atreve a proceder de esa manera es porque no tiene ningún límite, ningún valor, ningún principio”.