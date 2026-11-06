Deicy Jiménez tras diligencia en Fiscalía y video con Petro: "No vine a hacer espectáculo"

Mientras la Fiscalía comienza el análisis de la información del celular de Deicy Jiménez, la mujer que denunció haber recibido contratos estatales a cambio de favores sexuales en el gobierno del expresidente Gustavo Petro. En redes sociales, la joven se refirió a las diligencias que adelantó en las oficinas del ente investigador.

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En un breve mensaje, manifestó que no hay que desviarse del tema y resaltó que “se trata de hechos, de una red de la que decidí no hacer parte y de una verdad que merece ser denunciada”. Informó que la diligencia en Fiscalía tardó más de 15 horas y que decidió realizar la denuncia sabiendo las implicaciones que podría tener.



Horas antes, la abogada Dina Luz Malo asumió la representación de Jiménez en condición de víctima en relación con la denuncia

que presentó contra Petro por hechos de violencia sexual. La defensora habló sobre la existencia del video divulgado por su representada, el cual -indicó- sería puesto a disposición de las autoridades en la diligencia adelantada este jueves, con el objetivo de que se incorpore en la investigación y valorado conforme a la ley.



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Luego de la extracción de la información en la Fiscalía, Deicy Jiménez indicó que fue a hacer espectáculo y que cumplió con su deber. “No me mueve el miedo, ni el silencio, ni las presiones. Mi compromiso es con la verdad y con Colombia”, mencionó.

¿Qué ha dicho Petro sobre video con Deicy Jiménez?

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Luego de que se conociera el video, el expresidente Gustavo Petro, en un extenso mensaje en su cuenta de la red social X, manifestó que nunca usó un contrato del Estado para obtener favores de nadie. “Las mujeres que trabajaron en mi gobierno llegaron por su capacidad y su esfuerzo, y no merecen que se manche su nombre para atacarme", manifestó el exmandatario”, dijo.

En su mensaje, Petro no niega haber tenido una relación con Deicy Jiménez ni que sea él el que aparece en el video con Jiménez, aunque sí lo cuestiona. "Lo que hoy circula no lo ha examinado ningún perito ni lo ha valorado ningún juez. Nadie sabe todavía de cuándo es, de dónde viene ni qué muestra en realidad", afirmó.

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En el video, grabado aparentemente sin que Petro lo supiera, Jiménez aparece de espaldas a la cámara y el rostro de Petro alcanza a notarse por momentos. Por un rato los dos salen de la imagen, pero se escucha su voz conversando sobre un asunto íntimo.

"Lo único cierto es que en él no hay corrupción: no hay un contrato, ni un pago, ni una decisión de gobierno. Quien busca justicia entrega sus pruebas a la Corte, no a los titulares", manifestó Petro, quien anunció que dio instrucciones a su abogado para acudir ante las autoridades frente a este nuevo ataque.

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