El drama de un colombiano que fue deportado por ICE de Estados Unidos al Congo: ¿cómo terminó allá?

Jorge Cubillos es un colombiano que fue deportado desde Estados Unidos, pero en vez de terminar en su país de origen, fue ingresado a la República del Congo, país de África. Al igual que este hombre, siete colombianos más fueron enviados a este país por ICE en un mismo vuelo y piden ser repatriados de inmediato. El denunciante dice que este problema “viene desde la administración de Donald Trump” y señala numerosas irregularidades. Mientras que él está en un territorio completamente desconocido, sus hijos y esposa continúan en EE. UU.



Cubillos denunció que él y sus connacionales fueron abandonados a su merced en el país africano el pasado viernes 17 de marzo en la madrugada, llevando escasamente el conjunto de ropa que traían puesto y ningún documento de identificación. Para llegar hasta allá, el colombiano relata que estuvo encadenado de manos, cintura y pies por 25 horas. Además, señala que el proceso de expulsión hacia el Congo inició días antes de que venciera un plazo de 30 días que la ley le otorga a ICE para justificar detenciones. “Estaba buscando una oportunidad para defenderme y de un momento a otro, ICE me notificó que tenían que deportarme a un tercer país por problemas de seguridad”, dijo en entrevista con Noticias Caracol.



Amenazas para enviarlo a África

Aunque parece ser un tema aislado, el colombiano cuenta que antes de que surtiera efecto la deportación, los oficiales de ICE lo habrían amenazado a él y otros inmigrantes para que firmaran el papeleo que supuestamente los llevaría a México; de lo contrario, serían enviados a África. Las presuntas amenazas tomaron forma cuando, ya a bordo del avión, les comunicaron a los pasajeros que serían enviados al Congo. En ese vuelo iban 11 africanos y 15 latinos. Cubillos cuenta que en ese momento se sintió “desconcertado” ante la notificación.



“Quedamos solos en este país”, afirma Cubillos desde una habitación de hotel. Aunque cuenta con condiciones dignas, el colombiano señala que han sufrido dificultades con servicios como la luz, el agua y el internet. Estas condiciones inicialmente fueron facilitadas por una organización, cuenta él, porque una vez descendieron de la aeronave, no encontraron a algún representante de EE. UU. o de la República del Congo que les diera asesoría o instrucciones a seguir. Además, recibieron la vacuna contra la fiebre amarilla para protegerse de esta enfermedad, pero reportan malestares desde hace dos o tres días.



El colombiano admite que las autoridades colombianas ya se han pronunciado sobre el tema y que las entidades han estado pendientes de este problema. Por el momento, a los ocho colombianos expulsados solo les queda esperar que surtan efecto los procesos de documentación y autorización pertinentes, pero también piden que haya claridad en su caso: “Necesitamos tener el tema muy claro porque nosotros vinimos acá ilegalmente”.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Cubillos reveló en la entrevista que se fue de Colombia inicialmente por razones de seguridad. Sin embargo, denuncia que en la República del Congo hay peores condiciones. “Estamos en un sitio más peligroso que en Colombia”, declaró. Habla de intimidaciones y riñas que ha atestiguado en su escaso tiempo de estadía. Para este punto, el colombiano manifiesta disposición de volver a su país natal a pesar de estar expuesto a los peligros por los que se fue o de ir a otro país.

Paula Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia que contar?

Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co