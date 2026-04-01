Estados Unidos pide no visitar cuatro departamentos de Colombia: ¿cuáles son las razones?

El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una alerta dirigida a sus ciudadanos que concierne a Colombia. La entidad le pidió a sus connacionales que reconsideren viajar al país por diversos motivos, advirtiendo que alguna zonas registran un “riesgo elevado”. Estados Unidos tiene un sistema de avisos de viaje, con los que los ciudadanos pueden asesorarse para planificar viajes seguros. En dichos mensajes expedidos por el gobierno, las embajadas o consulados emiten recomendaciones. Hay cuatro tipo de alertas, que están desde la escala del 1 al 4.



¿Cómo funciona el sistema de Estados Unidos para alertas de viaje?

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En el caso de Colombia, según el más reciente aviso de viaje, el destino es catalogado en el nivel tres, pero inclutó áreas del territorio nacional que entran a la categoría cuatro. El Departamento de Estado argumentó que factores como la delincuencia, el terrorismo, los disturbios civiles, los secuestros y los desastres naturales podrían representar un alto nivel de riesgo.



¿Cuáles son las áreas de nivel cuatro?

Cuatro departamentos de Colombia y una región fronteriza específica fueron calificados en el nivel cuatro; es decir, que para Estados Unidos estos destinos no son recomendables para sus ciudadanos. Se trata específicamente de Arauca, Cauca (excluyendo Popayán), Valle del Cauca (excluyendo Cali) y Norte de Santander. El Departamento argumenta que en los territorios mencionados hay delincuencia en terrorismo.

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A su vez, la entidad advierte: “En un radio de 10 km/5 millas de la región fronteriza entre Colombia y Venezuela, debido a la delincuencia, los secuestros, los conflictos entre grupos armados y el riesgo de detención”.



Esto es lo que dice Estados Unidos sobre el país

En el aviso, Estados Unidos señala que los delitos violentos, en los que se contemplan los homicidios, agresiones y robos, “son comunes en muchas zonas de Colombia”. Asimismo, el Departamento añade que el tráfico de drogas, la extorsión, el secuestro y los robos a mano armada ocurren con frecuencia en algunas regiones, incluso en lugares de hospedaje.

“La delincuencia callejera es común en toda Colombia y puede volverse violenta rápidamente. Si es víctima de un ataque, no oponga resistencia. Los procedimientos e investigaciones policiales en Colombia difieren de los de Estados Unidos, y los delitos contra turistas no siempre se procesan. Esto puede ser motivo de frustración para las víctimas”, reza el comunicado como parte de la recomendaciones de seguridad.



María Paula Rodríguez Rozo

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