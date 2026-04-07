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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Esto se sabe del grave accidente de bus en vía Ibagué–Bogotá: seis personas murieron

Esto se sabe del grave accidente de bus en vía Ibagué–Bogotá: seis personas murieron

El bus intermunicipal se volcó en zona boscosa, a la altura de la glorieta de Payandé. Transportaba alrededor de 27 pasajeros, quienes en su mayoría fueron trasladado a centros asistenciales.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 7 de abr, 2026
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Grave accidente en vía Ibagué-Bogotá.
Grave accidente en vía Ibagué-Bogotá.
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Un bus intermunicipal se volcó en la vía Ibagué – Bogotá en la madrugada de este martes, quedando a un lado del corredor, en una zona boscosa de la glorieta de Payandé (Tolima). El siniestro vial deja hasta el momento seis personas muertas, según confirmó Jair Alonso Parra Archilla, Director de tránsito y transporte, quien se movilizó hasta Ibaqué para atender la emergencia. La Policía de Tránsito y Unidades de Criminalística acordonaron la zona mientras trasladaban a los heridos y retiraban los cuerpos de las víctimas fatales.

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El bus transportaba alrededor de 27 pasajeros, quienes en su mayoría fueron trasladados por los organismos de socorro a centros asistenciales para evaluar su estado de salud. El vehículo pertenecía a la empresa Coomotor y cubría la ruta Medellín – Florencia. Durante la noche, según reportaron medios locales, se detuvo en Ibagué para recoger a más personas y luego seguir su camino.

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Sobre las 3:30 de la mañana, el conductor, al parecer, perdió el control y el bus terminó chocando contra los árboles. En redes sociales, algunos testigos de lo ocurrido difundieron imágenes en las que se puede apreciar que el automotor terminó con los vidrios rotos y con fuertes impactos en su zona delantera.

Las autoridades adelantan labores de investigación en la zona para determinar las hipótesis de lo que ocurrió. Por el momento se desconoce el estado de las personas heridas.

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