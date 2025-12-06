Guardia Bolivariana de Venezuela detiene a un mayor del Ejército de Colombia: alerta en la frontera

Un mayor del Ejército de Colombia fue detenido este sábado en Venezuela, un caso que causa máxima tensión en la frontera entre ambos países. La información preliminar señala que la captura se produjo en la zona de frontera entre Norte de Santander, en Colombia, y el estado Táchira, en Venezuela. El oficial fue identificado como Miguel Ángel Acosta Romero, quien, según versiones, se encontraba en día de descanso y vestía de civil.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El oficial Acosta, adscrito al Comando contra las Amenazas Transnacionales (CONAT), había cruzado la frontera desde Colombia y se encontraba en el lado venezolano a través del Puente Internacional Francisco de Paula Santander, acompañado de su familia. De momento, no se tiene claridad sobre el motivo de la captura ni tampoco se conoce cuál su actual paradero. Noticias Caracol conoció que las autoridades colombianas ya adelantan labores diplomáticas con Caracas para lograr su liberación y conocer las circunstancias del procedimiento.

Una versión extraoficial señala que el oficial Acosta estaba en compañía de su esposa y sus dos hijos menores de edad. La familia almorzó en inmediaciones del Puente Internacional Simón Bolívar y, al usar la aplicación Waze, habrían tomado una ruta que los llevó a ingresar a territorio venezolano, donde fueron interceptados por la Guardia Venezolana y trasladados a un comando. De momento, ni el Ejército nacional de Colombia ni la Guardia Bolivariana de Venezuela se han pronunciado sobre el caso.



WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL