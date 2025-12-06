En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
GENERAL (R) MORA
RAFAEL ITHIER
BUCARAMANGA
GOLFO DE URABÁ
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Mayor del Ejército detenido por Guardia de Venezuela fue entregado a autoridades de Colombia

Mayor del Ejército detenido por Guardia de Venezuela fue entregado a autoridades de Colombia

El oficial, identificado como Miguel Ángel Acosta Romero, había sido retenido en la frontera entre Colombia y Venezuela este sábado.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 6 de dic, 2025
Comparta en:
Frontera Colombia y Venezuela.

Publicidad

Publicidad

Publicidad