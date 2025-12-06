Mayor del Ejército detenido por Guardia de Venezuela fue entregado a autoridades de Colombia

Luego de horas de tensión, durante la noche de este sábado se confirmó que el mayor del Ejército de Colombia que había sido detenido este sábado más temprano en Venezuela por miembros de la Guardia Bolivariana fue entregado finalmente a autoridades colombianas. La información preliminar señalaba que la captura se produjo en la zona de frontera entre Norte de Santander, en Colombia, y el estado Táchira, en Venezuela. El oficial, identificado como Miguel Ángel Acosta Romero, se encontraba en día de descanso y vestía de civil durante el procedimiento en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander.

El oficial Acosta, adscrito al Comando contra las Amenazas Transnacionales (CONAT), había cruzado la frontera desde Colombia y se encontraba en el lado venezolano acompañado de su familia. La versión que trascendió es que Acosta estaba en compañía de su esposa y sus dos hijos menores de edad. La familia almorzó en inmediaciones del Puente Internacional Simón Bolívar en Colombia y, al usar la aplicación Waze, habrían tomado una ruta que los llevó por error a territorio venezolano, donde fueron interceptados por la Guardia Venezolana y trasladados a un comando.

Más tarde, Acosta les notificó a sus superiores sobre la situación vía telefónica. Noticias Caracol conoció que las autoridades colombianas, una vez al tanto, adelantaron labores diplomáticas con Caracas para lograr la liberación y conocer las circunstancias del procedimiento, del cual posteriormente se conoció que correspondió a un control fronterizo por el ingreso no autorizado al país vecino.



Tras la verificación de la identidad, en compañía de Migración Colombia, el oficial Acosta quedó en manos de autoridades colombianas. Se espera que ex próximas horas se conozcan más detalles de lo ocurrido.



