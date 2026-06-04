Hombre de 50 años habría abusado a dos menores de edad en Casanare: está en prisión

Un juez de control de garantías de la Fiscalía General de la Nación ordenó una medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre de 50 años, señalado de presuntamente cometer delitos sexuales contra dos menores de edad en el municipio de Villanueva, Casanare.

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De acuerdo con la información entregada por el ente acusador, la decisión judicial se produjo luego de que la Fiscalía presentara los elementos recopilados durante la investigación preliminar relacionada con dos menores de edad de 3 y 12 años.

La diligencia se adelantó en el marco de una investigación liderada por una fiscal adscrita a la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) de la Seccional Casanare.



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Los hechos habrían ocurrido en una vivienda de Villanueva, Casanare

Según la hipótesis de la Fiscalía, los hechos investigados se registraron en una vivienda ubicada en el municipio de Villanueva. Las autoridades indicaron que las conductas habrían comenzado a ser ejecutadas desde el pasado 1 de mayo. De acuerdo con la investigación, el hoy procesado habría aprovechado las horas de la noche para ingresar al cuarto donde permanecían las menores.



Durante las pesquisas, los investigadores recopilaron información que permitiría establecer que las víctimas habrían sido sometidas a distintos actos de carácter sexual. Además, se conoció que presuntamente el hombre utilizaba un teléfono celular para grabar parte de los hechos que son materia de investigación. "Este hombre, presuntamente, aprovechaba la noche para entrar a la habitación de las víctimas y grabarlas con su celular mientras las sometía a vejámenes sexuales".

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La Fiscalía señaló que estas actuaciones forman parte de los elementos probatorios que actualmente son analizados dentro del proceso judicial. La orden de captura fue ejecutada por uniformados de la Policía Nacional en el municipio de Villanueva, donde las autoridades lograron ubicar al investigado.



Fiscalía imputó varios delitos al hombre de 50 años

Durante las audiencias concentradas, la representante del ente investigador formuló imputación por varios delitos contemplados en el Código Penal colombiano, "por su presunta responsabilidad en agredir sexualmente a dos menores de edad, de 3 y 12".

Entre los cargos imputados se encuentran "los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir y pornografía con personas menores de 18 años. El procesado no aceptó los cargos".

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Por su parte, el procesado decidió no aceptar los cargos presentados por la Fiscalía durante la audiencia ante el juez. Posteriormente, el ente determinó que debía permanecer privado de la libertad en un centro penitenciario mientras continúan las actuaciones judiciales.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co