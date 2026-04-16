Icfes ya tiene fecha para las pruebas Saber Pro y TyT calendario A: vea cómo consultar su citación

El Icfes ya puso fecha y avanzó con el proceso para las pruebas Saber Pro y Saber TyT del calendario A, que se van a presentar el domingo 26 de abril de 2026. Para quienes están pendientes de este examen como requisito de grado, el siguiente paso clave es revisar la citación, el documento donde aparece el lugar, la hora y la jornada asignada para presentar la prueba. Esta información ya está disponible y se consulta directamente en la plataforma oficial del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación.



Pruebas Saber Pro y TyT se presentan el 26 de abril de 2026

Las pruebas Saber Pro y Saber TyT están dirigidas a estudiantes de educación superior que ya cumplieron al menos el 75% de los créditos de su programa académico. Saber Pro aplica para carreras universitarias y Saber TyT para programas técnicos y tecnológicos. En ambos casos, el examen es obligatorio y hace parte del cierre del proceso académico antes de obtener el título. Para el primer semestre de 2026, el calendario quedó definido desde comienzos de año. El registro ordinario cerró el 6 de febrero y el registro extraordinario terminó el 20 de febrero. Luego de ese proceso administrativo, el Icfes publicó las citaciones a partir del 10 de abril, tal como estaba previsto en el cronograma oficial.



Icfes citación: así puede consultarla

La citación es el documento más importante antes del día de la prueba. Allí se indica si el examen se presenta en la mañana o en la tarde, la dirección exacta del sitio asignado y las recomendaciones básicas para el ingreso. No hay posibilidad de cambiar sede el mismo día del examen, por eso revisar esta información con tiempo evita problemas de desplazamiento o llegada tarde. El proceso para consultar la citación es sencillo y se hace solo por internet. El Icfes habilitó el acceso a través del sistema PRISMA, la plataforma donde quedan registradas todas las pruebas Saber.

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Para ingresar, basta con entrar al módulo de citaciones, seleccionar el tipo de examen, digitar el número de documento o el número de registro y confirmar la búsqueda. El sistema permite descargar el documento en formato PDF. O si lo prefiere, ingrese al siguiente link: https://citacion.icfes.edu.co/citacion-web/pages/citacion/reportes/consultarCitacionIndividual.jsf#No-back-button

Una vez descargada la citación, conviene revisarla con calma. Allí aparece la fecha exacta, que en este caso es el domingo 26 de abril, la hora a la que se debe llegar, el turno asignado y la duración aproximada de la jornada. El Icfes recomienda llegar con anticipación y llevar el documento de identidad original, ya que sin ese requisito no se permite el ingreso al aula. Las pruebas Saber Pro y TyT se presentan bajo la modalidad presencial, en papel y lápiz, en sitios designados por la entidad. Los estudiantes no eligen el lugar de presentación, sino que este se asigna según la información registrada en el proceso de inscripción y la disponibilidad de sedes en cada ciudad.



El contenido de las pruebas se mantiene igual para todo el país. En ambos exámenes se evalúan competencias como lectura crítica, razonamiento cuantitativo, comunicación escrita, competencias ciudadanas e inglés. En el caso de Saber Pro, algunos programas también incluyen módulos específicos según el área de formación, lo que significa que no todos los estudiantes responden exactamente las mismas pruebas adicionales.



Otro punto clave es que la citación también es el canal para reportar errores. Si algún estudiante detecta datos incorrectos, como nombre, número de documento o ciudad asignada, puede presentar una reclamación dentro de los días definidos por el Icfes. Para este calendario, las reclamaciones se pueden hacer entre el 13 y el 17 de abril, según lo indicó el cronograma oficial.



¿Cuándo puede consultar los resultados de las pruebas Icfes?

Después de presentar el examen el 26 de abril, el proceso no termina de inmediato. El Icfes tiene previsto publicar los certificados de asistencia a partir del 18 de mayo, documento que muchas universidades solicitan como soporte mientras llegan los resultados, aunque es probable que ese documento lo entreguen al momento de haber terminado la prueba. Los resultados individuales se conocerán más adelante, en el mes de agosto de 2026, de acuerdo con el calendario del primer semestre.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

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