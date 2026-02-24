Pronóstico del clima en Colombia para la semana del 24 al 27 de febrero: riesgo de nuevo frente frío

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la entidad pública encargada de generar conocimiento, producir información científica y técnica, y monitorear el clima, el agua y los ecosistemas, dio a conocer su reporte de pronóstico del clima para esta semana. La entidad emite frecuentemente los datos más relevantes relacionados con el clima y los fenómenos que lo afectan.

La aproximación de un nuevo frente frío puso en alerta a las diferentes entidades y autoridades territoriales de Colombia, que en semanas pasadas presenciaron fuertes lluvias e inundaciones atípicas para este época del año. Para este martes 24 de febrero, el país se ha visto "influenciado por la incidencia indirecta del frente frío ubicado sobre las Antillas mayores y su interacción con otros sistemas atmosféricos".



La entidad explicó que existe la presencia de un nuevo frente frío. "Genera incremento de viento y oleaje en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como el occidente y centro del mar Caribe nacional. De igual manera, generará inestabilidad atmosférica a su paso lo que, al interactuar con otros sistemas como la vaguada monzónica y la baja anclada de Panamá, generará lluvias fuertes en la región Caribe, norte y occidente de la Andina y la Pacífica".



Pronóstico del clima para esta semana de febrero

Martes 24 de febrero

De acuerdo con el Ideam, para este martes se esperan condiciones nubladas y precipitaciones de variadas intensidades, desde moderadas hasta localmente fuertes, sobre extensas zonas del centro, occidente y sur del Caribe, Antioquia, norte del Chocó y Santander y Norte de Santander. "Se espera ingreso de humedad desde el hemisferio sur hacia el territorio nacional por la influencia de un sistema de alta presión y zonas de inestabilidad, condiciones que en conjunto se estima favorezcan tiempo lluvioso en diversos sectores del Pacífico y la región Andina".

Los mayores acumulados de lluvia, con probabilidad de actividad eléctrica dispersa, se esperan sobre parte de los departamentos de La Guajira, Magdalena, Cesar, Bolívar, Atlántico, Sucre, Córdoba, Chocó, Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Tolima, Huila, Cauca, Nariño, occidente de Caquetá y Putumayo.

Por su parte para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera un incremento relativo en la nubosidad, velocidad de los vientos y oleaje por la incidencia del nuevo frente frío. Asimismo, existe probabilidad de lluvias puntuales e intermitentes.



Miércoles 25 de febrero

El Ideam indicó que se espera un descenso relativo en las precipitaciones respecto a los días anteriores en la región Caribe. Aunque se esperan lluvias de moderadas a fuertes en gran parte del país, especialmente en el golfo de Urabá, Antioquia, nororiente de Magdalena, sur de La Guajira, Santander, Risaralda, Caldas, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, Huila, Tolima, Caquetá, Vaupés y Amazonas.

Por su parte, las lluvias de menor intensidad se prevén hacia el norte de Boyacá, occidente de Cundinamarca, sur de Bolívar y Sucre, Atlántico, Cesar, Norte de Santander, Caquetá, suroriente de Vichada, Guainía y sur de Guaviare. En la zona insular se esperan lluvias intermitentes y de carácter ligero para este día.



Jueves 26 de febrero

Las condiciones nubosas van a predominar sobre las regiones Pacífica, Andina, Amazonia y sur de Caribe. Asimismo, se esperan lluvias moderadas a fuertes se mantendrá en Antioquia, Córdoba, sur de Bolívar, Santander, occidente de Cundinamarca, noroccidente de Boyacá, Tolima, Huila, Caldas, Risaralda y Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caquetá, Vaupés y Amazonas.



Viernes 27 de febrero

Para el final de la semana se pronostican lluvias con acumulados elevados en la mayor parte de las regiones Andina, Pacífica y sur de la Caribe, especialmente en los departamentos de Antioquia, sur de Córdoba y Bolívar, Santander, occidente de Cundinamarca, noroccidente de Boyacá, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Por otro lado, las precipitaciones de menor intensidad en sectores del nororiente de Magdalena, Sucre, Norte de Santander, Huila, Meta, Caquetá, Vichada, Guainía, Putumayo, Guaviare, Vaupés y Amazonas. En la zona insular del Caribe colombiano, se espera cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.