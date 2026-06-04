Impresionantes videos: creciente súbita en Andes, Antioquia, provocó evacuación de 200 personas

En la tarde de este miércoles se reportó una emergencia en el municipio de Andes, departamento de Antioquia. El hecho ocurrió con una creciente súbita que se convirtió en una avenida torrencial y afectó varias viviendas y edificaciones en el corregimiento de Santa Inés.



"Desde la Administración Municipal y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Andes compartimos este reporte preliminar sobre la situación presentada en el corregimiento de Santa Inés. Afortunadamente, no se reportan personas fallecidas ni desaparecidas (...) Se realizará la visita oficial para continuar con la evaluación de las afectaciones y avanzar en las acciones de atención a las familias afectadas", se lee en un comunicado oficial de la Alcaldía de Andes.

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"Con la creciente súbita que tuvo la quebrada Santa Bárbara, acabamos de terminar una reunión virtual con el DAGRAN (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia), donde se evaluó las afectaciones hasta el día de hoy, teniendo un reporte de un puente totalmente destruido, otro parcialmente sufrió afectaciones en sus fundaciones. Tenemos 24 viviendas que sufrieron inundación, pérdida de algunos enseres, dos viviendas más totalmente destruidas y dos negocios comerciales . Afectaciones a las redes de alcantarillado y acueducto del corregimiento", relató Juan Guillermo Correa Mejía, secretario de Planeación.

Las autoridades del municipio confirmaron que este jueves "sale un equipo interdisciplinario por parte de la administración municipal, vamos a tener también presencia del DAGRAN en el corregimiento de Santa Inés y evaluar directamente cuáles van a ser las acciones inmediatas a tomar en todas las afectaciones en el corregimiento". Por su parte, Gonzalo Correa Restrepo, comandante del Cuerpo de Bomberos de Andes, indicó que miembros de su entidad se dirigirán al lugar de la emergencia con motobombas "con el fin de apoyar a la comunidad en la limpieza de las calles que quedaron inundadas, el parque y el aseo del templo".

Una emergencia atraviesa el municipio de Andes, Antioquia, por una avalancha. 200 personas aproximadamente debieron ser evacuadas por la creciente que afectó puentes y viviendas. ¿Cuál es la situación? Le contamos. Siga la señal en vivo 👉 https://t.co/Bhhj4y7y7z pic.twitter.com/jeh8XN4zr2 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) June 4, 2026