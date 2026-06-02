Jhon Anderson Hurtado, el hombre al que la violencia le frenó sus pasos, pero no sus sueños

La historia de Jhon Anderson Hurtado está marcada por la violencia, el dolor y las segundas oportunidades. Un atentado cambió para siempre el rumbo de su vida cuando apenas era un joven inmerso en un entorno de delincuencia y consumo de drogas. Sin embargo, más de una década después de aquel episodio que lo dejó en silla de ruedas, su nombre se ha convertido en símbolo de resiliencia, superación y esperanza.



Durante una emotiva conversación en el programa Aguas Profundas, conducido por María Elvira Arango, Hurtado abrió su corazón para relatar los momentos más difíciles de su vida, desde el atentado que sufrió en Bogotá hasta el largo proceso de reconstrucción personal que lo llevó a convertirse en escritor y psicólogo.



Tres disparos cambiaron su destino

Jhon recordó el día que marcó un antes y un después en su existencia. Según relató, se encontraba en el sector del 7 de Agosto, en Bogotá, cuando fue atacado por un hombre armado.

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El primer disparo le rozó el brazo. El segundo impactó en su espalda mientras intentaba escapar. Aun así, logró levantarse y seguir corriendo. Fue el tercer impacto, recibido en el cuello, el que terminó por derribarlo.

“Yo era consciente. Yo no me estoy muriendo, me estoy ahogando y sin desespero alguno”, recordó durante la entrevista.



Tras ser trasladado a un hospital, comenzó una batalla mucho más larga que la que había librado en la calle. Durante meses permaneció conectado a máquinas, convencido de que pronto volvería a caminar.



Sin embargo, la realidad era otra.

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La recuperación estuvo llena de incertidumbre. Hurtado contó que durante mucho tiempo creyó que volvería a ponerse de pie una vez superara las heridas físicas.

Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. En medio de complicaciones médicas, úlceras por presión y múltiples procedimientos, comenzó a comprender la magnitud de su condición.

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“Yo creía que apenas me sanara la herida del cuello iba a empezar a recobrar la movilidad”, relató.

El proceso no fue sencillo. Reconoció que atravesó episodios de profunda tristeza y que incluso tuvo comportamientos agresivos hacia el personal médico que lo atendía.

Con el paso de los años, sin embargo, comenzó una transformación personal que cambiaría por completo su manera de ver el mundo.

Del resentimiento al perdón

Durante la conversación con María Elvira Arango, Jhon aseguró que una de las lecciones más importantes que ha aprendido es el valor del perdón.

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Incluso afirmó haber perdonado a la persona que le disparó.“Fue un proceso que me llevó años”, explicó.

Según contó, la convivencia con enfermeros, terapeutas y médicos le permitió reflexionar sobre sus propias actitudes y reconocer errores que había cometido a lo largo de su vida.

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Para él, pedir perdón requiere valentía y voluntad.

“Es de admirar a una persona que es capaz de reconocer, dejar su resentimiento, su ego a un lado y mirar una persona y decirle: ‘Oye, mira, yo lo siento’”, expresó.

¿Cómo llegó al mundo de la escritura?

Lejos de rendirse ante las limitaciones físicas, Hurtado encontró un nuevo propósito en el estudio.

Mientras avanzaba en su recuperación, terminó el bachillerato y comenzó a acercarse al mundo de la lectura y la escritura.

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Fue entonces cuando conoció personas que impulsaron su proceso académico y creativo. Con el tiempo logró graduarse como psicólogo y publicó libros en los que narra parte de su experiencia de vida.

Uno de esos proyectos es Mamá Verónica, una obra autobiográfica que, según explicó durante la entrevista, refleja de manera directa y cruda muchas de las vivencias que marcaron su historia.

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A pesar de los obstáculos, Jhon Anderson Hurtado asegura que mira el futuro con optimismo.

Actualmente continúa buscando oportunidades laborales relacionadas con la psicología, mientras desarrolla proyectos personales y mantiene su interés por ayudar a otras personas.

“Soy optimista, no tengo más camino, no tengo otra opción”, afirmó.

Además, destacó la importancia de mantener una actitud positiva frente a las adversidades y de fortalecer la salud mental desde edades tempranas para prevenir situaciones de violencia y exclusión.

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Al finalizar la entrevista, dejó un mensaje dirigido especialmente a quienes viven alguna condición de discapacidad o atraviesan momentos difíciles.

“Hay que mantener un filtro positivo ante todo, que es lo que nos abre puertas y nos llena más de posibilidades”, señaló.

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Trece años después de aquel atentado que le arrebató la movilidad, Jhon Anderson Hurtado sigue demostrando que los sueños pueden sobrevivir incluso a las circunstancias más adversas. Su historia es la prueba de que, aunque la violencia logró frenar sus pasos, nunca pudo detener su capacidad de seguir adelante.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co