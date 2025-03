"Mi hijo no es del Tren de Aragua": papá de colombovenezolano deportado por Trump a El Salvador

Se siguen conociendo detalles de los colombianos en el grupo de 238 deportados de Estados Unidos por el Gobierno de Donald Trump a El Salvador , donde fueron recluidos en una de las megacárceles del presidente Nayib Bukele, bajo la Ley de Enemigos Extranjeros invocada por el líder republicano, quien los acusa, sin pruebas, de pertenecer a la banda criminal trasnacional Tren de Aragua , que su administración califica de terrorista. Noticias Caracol pudo establecer en días pasados que son al menos dos los deportados de nacionalidad colombovenezolana, luego de la difusión de la lista completa de nombres.

Como lo informó este noticiero, uno de ellos es Brayan Palencia Benavides, un joven de 24 años de edad oriundo de Hatillo de Loba, en el departamento de Bolívar, quien llegó a Estados Unidos hace un año en busca de mejores condiciones de vida. Su familia alertó de su caso con un mensaje que le hizo llegar a algunos medios de comunicación. "Tengo un hermano en Estados Unidos y lo agarró migración, pero no hemos sabido nada más de él. Desde el sábado (15 de marzo) parece ser que lo mandaron a El Salvador con otro grupo de venezolanos y él no tiene ningún tipo de antecedentes", se lee en el mensaje.

Los allegados de Brayan creen que pudo haber sido detenido por autoridades migratorias bajo las órdenes de deportación emitidas por el presidente Trump , pues el joven tiene tatuajes, que ha sido una suerte de pretexto del Gobierno de Trump para acusar a estas personas de ser supuestos pandilleros de la banda trasnacional del Tren de Aragua, que surgió en cárceles de Venezuela y ha extendido sus operaciones criminales a varios países de América Latina e incluso a algunas zonas de Estados Unidos.

Los tatuajes, de hecho, han permitido que familiares de muchos de los deportados los identificaran en videos antes de la publicación de la lista de nombres.

Brayan nació en Venezuela , pero creció en Colombia, junto a su familia materna, que reside en Bolívar. Según dicen, Brayan trabajaba en obras de construcción en Florida y viajó a California para regularizar su situación migratoria, precisamente ante el temor de ser deportado en medio de las duras medidas que ha emitido Trump en su primer trimestre de Gobierno.



Habla el papá de Brayan Palencia Benavides

En entrevista con Blu Radio, Alcides Palencia, papá de Brayan Palencia Benavides, habló sobre el caso de su hijo y la preocupación que vive su familia ante lo que le pueda ocurrir en El Salvador. Alcides manifestó que no tiene comunicación con Brayan desde el pasado jueves 20 de marzo y aseguró que "son falsos sus vínculos con el Tren de Aragua".

Brayan Palencia Benavides. Archivo particular

El hombre explicó que la detención de su hijo se dio luego de acudir a una citación en una Corte de Estados Unidos para "legalizar su estadía" en ese país. "Mi hijo tenía una audiencia el 30 de enero y me dijo que, por lo dicho por Donald Trump, iba a presentarse. Le mencioné que era lo mejor, hacer todo de manera legal, pero nunca pensamos que lo iban a encarcelar. Pasó la primera parte de la cita sin problemas, pero cuando se presentó ante Migración lo detuvieron como si fuera un delincuente", afirmó Alcides Palencia, en entrevista con Blu Radio.

El papá del joven oriundo de Bolívar agregó que su hijo viajó "a California para cumplir con su proceso legal" y que "no lo arrestaron en la calle ni nada por el estilo".

Alcides manifestó que Brayan permaneció un mes detenido en un centro migratorio, desde donde se comunicaba a diario con su familia. Posteriormente, dijo, el joven fue trasladado a Texas, en la frontera de Estados Unidos y México, y allí les avisó que iba a ser deportado a Venezuela.

"Esa fue la mentira que le dijeron. No volvimos a hablar con él y luego supimos que el avión aterrizó en El Salvador. Brayan aparece en una lista como miembro del Tren de Aragua, cuando no tiene nada que ver con esa pandilla", denunció su papá, Alcides, quien insistió: "Mi hijo no es del Tren de Aragua. El hecho de que tenga tatuajes no significa que esté vinculado a esa organización".

La familia de Brayan señala, además, que el joven no tiene antecedentes penales en Colombia ni Estados Unidos. Así, elevan un llamado a las autoridades colombianas para que acompañen el caso y que el joven pueda retornar a Colombia con su familia.

Hay que señalar que el Gobierno de Trump no ha proporcionado información sobre los 238 migrantes que deportó a El Salvador, pese a que un juez se lo solicitó. Lo único que ha trascendido es una lista de nombres que obtuvo CBS News, con la que familias y organizaciones han podido establecer quiénes fueron enviados al país centroamericano en tres vuelos oficiales.

"No nos dan información, solo hemos visto la lista. Esto ha sido un dolor de cabeza enorme. Es muy difícil cuando uno conoce a su hijo y sabe que no es un delincuente. Somos una familia trabajadora y feliz. Lo único que le pido al presidente Gustavo Petro es que nos ayude a traerlo de vuelta a Colombia. Brayan es inocente", manifestó Alcides a Blu Radio.

Al argumentar que se trata de información que compromete la seguridad nacional, el Departamento de Justicia de Estados Unidos evitó esta semana compartir información de estos vuelos con el juez James Boasberg, quien emitió una orden para bloquear la invocación por parte de Trump de la ley de Enemigos Extranjeros. Esa normativa de 1798 autoriza deportaciones sumarias de extranjeros en caso de guerra.

Venezolanos deportados a El Salvador - AFP

Boasberg había pedido que la información se le remitiera bajo secreto (para que no sea accesible de manera pública), pero el Gobierno de Trump ha dicho que considera innecesaria la petición.

La ONG venezolana Provea exigió este viernes a las autoridades de Estados Unidos y El Salvador cumplir con el debido proceso con los migrantes deportados. A través de una publicación en X, la organización exhortó a revisar los procedimientos de deportación y expulsión, "asegurando que se evalúe cada caso con base en el derecho a solicitar asilo, se prorroguen los procedimientos especiales de permisos temporales que en sí mismos ya poseen una rigurosa evaluación a quienes se les han otorgado y otros mecanismos de protección internacional".

Igualmente, pidió condiciones "dignas" en los centros de reclusión y acceso a "asistencia humanitaria", así como "protección especial" para grupos vulnerables, incluyendo menores de edad, mujeres, personas solicitantes de asilo y personas "de condiciones diferenciadas".

"La población venezolana ha sido afectada por una grave crisis de derechos humanos que derivó en una extendida crisis humanitaria y migratoria", explicó.

Provea señaló que la "deportación masiva e indiscriminada" de venezolanos desde Estados Unidos a El Salvador, sin evaluar "adecuadamente sus circunstancias individuales, viola el principio de no devolución y las garantías procesales, y los expone a mayor vulnerabilidad, especialmente ante la grave situación de derechos humanos y política que enfrenta Venezuela".

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL

wamoreno@caracoltv.com.co