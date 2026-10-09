Sacerdote de colegio en Bogotá es acusado por presunto delito sexual contra un niño de 6 años

La Fiscalía acusó formalmente por presuntos delitos sexuales contra un menor de edad a un sacerdote que trabajaba en un colegio de Bogotá y, al mismo tiempo, era el director de un monasterio. Se trata del cura benedictino Manuel Cely Silva. El caso se remonta a los años 2022 y 2023; no obstante, el ente judicial finalmente llegó a esta etapa del proceso por los hechos de los que habría sido víctima un menor de edad que tenía seis años en ese momento.



Manuel Cely Silva era prior del Monasterio de Tibatí y, además de ser sacerdote del Colegio San Carlos, era presidente del consejo directivo de la mencionada institución. Hoy, el presbítero es acusado de ser el presunto autor responsable de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años. Ambos cargos son agravados por las circunstancias que establece la ley.

Los hechos presuntamente ocurrieron en el Colegio San Carlos. La institución educativa, de hecho, fue sancionada por la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría Distrital de Educación por no haber aplicado como debía el Protocolo de Atención para Situaciones de Presunta Violencia Sexual cuando surgió la denuncia por este caso, según reveló Casa Macondo (medio que difundió la denuncia y ha hecho seguimiento a la misma desde entonces). La amonestación fue de carácter público y fue fijada durante cinco días hábiles en un lugar visible del colegio. (Lea: Las pistas que tiene Fiscalía sobre la muerte de Blanca Pardo para identificar al responsable)

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El texto de la sanción, que quedó expuesto a la vista de todos, muestra que el Colegio San Carlos es propiedad del Monasterio Benedictino de Tibatí y es “representado legalmente por el Reverendo Padre Manuel Cely Silva”. Aunque esto parece simplemente una amonestación, demostraría también que el ahora acusado sigue vinculado a las dos instituciones al ser su representante legal, aunque los directivos del San Carlos sostenían que Cely había sido retirado de todas sus funciones.



Las pistas que tiene en su poder la Fiscalía

Una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) obtuvo evidencias que darían cuenta de los crímenes cometidos entre agosto de 2022 y agosto de 2023 por este hombre, que para ese entonces era director del monasterio y sacerdote de un colegio en Bogotá. Desde esos cargos, que lo situaban en una posición de poder e influencia religiosa, Cely Silva habría llevado en varias ocasiones a un estudiante de seis años a zonas privadas del monasterio. Allí, fuera de la vista de todos, este sujeto habría ejecutado sobre el menor conductas de carácter sexual. (Le puede interesar: Capturan a hombre señalado de abusar sexualmente de una mujer de 70 años en Santander: esto se sabe)



Sobre la resolución de la Secretaría, la entidad señala que el pasado 11 de agosto de 2023 los padres de la víctima llegaron a la rectoría con un informe de una psicóloga externa para denunciar los hechos. La hoja de ruta para los colegios establece que, desde ese momento, la institución tenía que activar la atención de forma “inmediata, integral y completa”. Según la cartera distrital, el colegio no indagó sobre las circunstancias denunciadas. Tampoco entrevistó a los implicados ni revisó las cámaras de seguridad ubicadas en los lugares de los hechos. Hubo más fallas: tres en total por parte del San Carlos. No hubo prevención ni remisión a servicios de apoyo psicosocial.

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¿Qué sigue para el sacerdote Manuel Cely Silva?

Con la acusación formal, la Fiscalía también sumó nuevos elementos de prueba al expediente. Estos mismos serán objeto de debate en el juicio oral, que comenzará en la fecha que el juez encargado disponga para el caso. El juicio oral es conocido por ser la etapa principal y decisiva en cualquier proceso penal. Allí, la defensa tendrá el espacio para exponer sus pruebas y argumentos ante un juez, quien determinará si el acusado, en este caso Manuel Cely Silva, es culpable o inocente.

María Paula Rodríguez Rozo

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