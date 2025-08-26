Mujer en Medellín fue asesinada en su lugar de trabajo y el exesposo es el señalado feminicida

Las autoridades de Medellín, Antioquia, reportaron el feminicidio de una mujer, identificada como Luz Viviana Hernández, de 37 años. La mujer fue atacada por un sujeto, quien llegó al puesto de trabajo de la víctima, tomó un arma cortopunzante y le quitó la vida. Los hechos ocurrieron en la vereda El Vergel, San Antonio del Prado.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Al parecer, el criminal entró al sitio reclamándole a la víctima porque había terminado la relación con él dos meses atrás.

El reporte de las autoridades indicó que la mujer estaba sola en la cocina cuando el agresor la atacó. Aunque Luz Viviana fue trasladada a un centro asistencial de la zona, llegó sin signos vitales.



"Ya habían terminado"

Caterine Jaramillo, prima de la víctima, le dijo el medio *Telemedellín* que “ellos fueron pareja, duraron aproximadamente dos años juntos, ya habían terminado la relación porque él era una persona agresiva, una persona que la manipulaba, unos celos enfermizos que lo llevaron a hacer esto que no tiene perdón”.



El señalado feminicida, de nacionalidad venezolana, también resultó herido y fue capturado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Publicidad

Caterine Jaramillo agregó que Viviana se dejó con su señalado asesino “y se fue a vivir con la mamá. Ellos llevaban trabajando en ese lugar 3 o 4 meses, que fue donde ocurrieron los hechos”.



Doble homicidio en San Pedro de Urabá

Además del feminicidio de Luz Viviana Hernández, las autoridades informaron sobre el doble homicidio registrado en el municipio de San Pedro de Urabá. Entre las víctimas se encontró a Ana Martínez y a su sobrino, un adolescente de 17 años.

El coronel Jovanni Cepeda Sanabria, comandante del Departamento de Policía de Urabá, señaló que “en este suceso perdieron la vida una mujer de 45 años y un joven de 17 años. Asimismo, resultó lesionado un hombre de 23 años, quien fue remitido a la ciudad de Montería”.

Publicidad

De acuerdo con las autoridades, el señalado responsable de este hecho responde los alias de Camilo o El Policía.

A lo largo del año 2025, en Medellín y su área metropolitana se han registrado 15 presuntos feminicidios.



¿Cómo denunciar violencia intrafamiliar y de género?

En Colombia, las ciudadanas que enfrentan violencia intrafamiliar o de género cuentan con múltiples canales para denunciar y recibir atención integral. La violencia puede manifestarse de forma física, psicológica, económica, verbal o sexual, y no requiere que existan lesiones visibles para ser reportada.

Las denuncias pueden presentarse en Comisarías de Familia, donde se emiten medidas de protección como la expulsión del agresor del hogar o la custodia provisional de hijos. También se puede acudir a la Fiscalía General de la Nación, en sus Unidades de Reacción Inmediata (URI) o Centros de Atención Integral a Víctimas, disponibles las 24 horas.

Las Estaciones de Policía, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) —especialmente en casos que involucran menores— y Medicina Legal también están habilitados para recibir denuncias y realizar valoraciones médicas y psicológicas. Además, entidades como la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal ofrecen asesoría legal gratuita para garantizar el acceso a la justicia.

Publicidad

Las líneas telefónicas disponibles incluyen la Línea 123 (emergencias), Línea 155 (orientación nacional para mujeres), Línea 141 (ICBF), y la Línea Púrpura en Bogotá, atendida por profesionales especializadas.

Romper el silencio es el primer paso. Las víctimas no están solas: el Estado ofrece rutas de atención, protección y acompañamiento legal para garantizar sus derechos y seguridad.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias