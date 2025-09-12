Mujer es señalada de participar en el homicidio de sus tres parejas: esto se sabe

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que una mujer fue capturada por ser la principal sospechosa en el asesinato de su pareja. Sin embargo, la mujer también se encuentra siendo investigada por la muerte de sus otras dos parejas. "Fue judicializada como presunta responsable del homicidio de una de sus parejas, y es investigada por el crimen de otras dos y las lesiones que le generó a su hermano", dijo la entidad en un comunicado.

El ente asegura que "obtuvo elementos materiales probatorios que involucrarían a Sandra Tatiana Mosquera Mosquera en la muerte de tres de sus compañeros sentimentales y en el ataque con arma cortopunzante a su hermano".

¿Qué se sabe de los crímenes contra las parejas de la mujer?

La capturada fue presentada ante un juez de control de garantías como presunta responsable del crimen de una de sus parejas, ocurrido el 21 de abril de 2024, en Anserma, departamento de Caldas. "Un fiscal seccional la imputó por los delitos de homicidio y hurto calificado, ambas conductas agravadas; y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario".



La víctima salió de jugar billar y se fue al lugar de residencia de Mosquera Mosquera, de acuerdo con las evidencias presentadas por la Fiscalía. Días después de ese hecho, partes del cuerpo del hombre fueron encontradas en el sector El Tulfor y en una alcantarilla del puente Lázaro, en zona rural del municipio caldense.

"El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció que esta persona fue sometida a golpes y lesiones con arma cortopunzante hasta provocarle la muerte. Otras evidencias recopiladas indican que fue desmembrada y sacada de la vivienda de su pareja en dos maletas", agregó la entidad.

Por otro lado, los demás homicidios en los que habría participados la procesada contra sus otras dos parejas ocurrieron en Pereira y Santuario, ambas ciudades en el departamento e Risaralda. "En el curso de la investigación se conoció que Mosquera Mosquera se apoderó de la motocicleta de su compañero sentimental y la vendió en un millón de pesos", concluyeron en el informe.

