Nueva vía conectará La Calera con Sopó y facilitará el acceso a Bogotá: así se ve

La movilidad entre los municipios de La Calera y Sopó, en el oriente de Cundinamarca, entrará en una nueva etapa con el inicio de un proyecto vial que busca mejorar la conectividad regional y ofrecer una alternativa adicional de acceso hacia Bogotá. La Gobernación de Cundinamarca anunció la puesta en marcha de una obra que permitirá unir sectores rurales de ambos municipios mediante un corredor que facilitará el tránsito local y regional, especialmente para comunidades que durante años han dependido de vías en condiciones limitadas.

¿Cuál es la nueva vía que conectará a La Calera con Sopó?

El proyecto contempla una inversión superior a los 3.000 millones de pesos en su primera fase, la cual se desarrollará en zona rural del municipio de La Calera, específicamente en la vereda Márquez, área que limita con Sopó. Allí se intervendrá un tramo de aproximadamente 1,4 kilómetros que permitirá empalmar la vía ya existente y pavimentada del lado de Sopó con el territorio caleruno, consolidando así un corredor continuo que mejore las condiciones de movilidad entre ambos municipios.

Según lo informado por la administración departamental, el contrato correspondiente a esta primera etapa fue adjudicado a finales de diciembre y el inicio de las obras está programado para el mes de febrero. La ejecución se extenderá hasta finales de 2026 y hará parte de un plan más amplio que incluye una segunda fase, actualmente en proceso de estructuración, con la que se busca completar la conexión total entre La Calera y Sopó.



El anuncio de esta obra responde a una necesidad histórica de las comunidades rurales de la zona, que han utilizado este corredor durante años para el transporte de productos agropecuarios, la movilidad cotidiana y el acceso a servicios básicos. En temporadas de lluvia, el estado de la vía ha dificultado el tránsito vehicular, afectando tanto a los habitantes como a los productores que dependen de esta ruta para llevar su mercancía a mercados locales y urbanos.



Nueva vía entre La Calera y Sopó mejorará el acceso a Bogotá

Uno de los principales objetivos del nuevo proyecto vial es fortalecer la integración del oriente de Cundinamarca con Bogotá. Aunque la vía no conecta de manera directa con la capital, sí se articula con otros corredores regionales que desembocan en accesos estratégicos hacia la ciudad. De este modo, la nueva conexión entre La Calera y Sopó se plantea como una opción alterna para distribuir el flujo vehicular, lo que podría contribuir a reducir la presión sobre las vías tradicionales que suelen presentar congestiones frecuentes.

La iniciativa se suma a otros proyectos recientes que han buscado mejorar la relación vial entre Bogotá y La Calera. En 2025, se entregó un tramo pavimentado de 3,2 kilómetros que facilitó el tránsito entre el sector de El Codito y zonas rurales del municipio, reduciendo tiempos de desplazamiento y mejorando las condiciones de seguridad vial. Ese antecedente ha sido tomado como referencia para la nueva intervención, especialmente en lo relacionado con el manejo de aguas, la pavimentación y la adecuación del corredor a las condiciones geográficas del territorio.

Desde la Gobernación se ha indicado que el nuevo corredor no solo tendrá un impacto en la movilidad, sino también en el desarrollo económico local. La vía es utilizada de manera frecuente por productores de leche, ganaderos y campesinos de la región, quienes enfrentan dificultades logísticas cuando las condiciones del camino se deterioran. Con la pavimentación del tramo y la adecuación de su infraestructura, se espera que el transporte de productos sea más eficiente y constante, reduciendo costos operativos y pérdidas asociadas a los retrasos.

Además del impacto económico, la obra tiene un componente social importante. Para los habitantes de las veredas cercanas, la mejora de la vía significa un acceso más fiable a centros educativos, servicios de salud y actividades comerciales tanto en Sopó como en La Calera. La conexión entre ambos municipios también facilitará la movilidad cotidiana de estudiantes, trabajadores y comerciantes que se desplazan de un territorio a otro.

