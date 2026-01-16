Pareja de jueza Vivian Polanía reveló que no ha visto a su hijo y pide la custodia: "Me ignoraron"

La jueza Vivian Polanía fue hallada muerta en su vivienda en Cúcuta, capital de Norte de Santander, en la tarde del miércoles 17 de diciembre. La mujer falleció en circunstancias todavía sin esclarecer por parte de las autoridades. "Sobre las 5:30 de la tarde, nuestro CAD (Centro Automático de Despacho) recibe una información de que la juez no abre su apartamento. Inmediatamente nos trasladamos al sitio", narró el coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, en una entrevista para Noticias Caracol En Vivo el mes pasado.

"Nos encontramos ahí con la madre de la juez, el hombre de protección de ella y un cerrajero. Ingresamos al apartamento y en la habitación principal encontramos a la juez acostada con un bebé de aproximadamente mes y medio de nacido", agregó el comandante en ese momento. El cuerpo de la jueza fue encontrado con su bebé de pocos meses de nacido, quien tuvo que ser llevado a una clínica ya que se encontraba deshidratado.



Ojeda Erazo reveló que el bebé de la jueza fue trasladado inmediatamente a un centro asistencial e ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). "El bebé se se encontraba bastante deshidratado. Por la rigidez cadavérica y la lividez que tenía la juez, puedo decirles de que aproximadamente la hora de la muerte sería en la madrugada (...) Se traslada hacia un centro asistencial por la complejidad de que el niño no había consumido alimentos, creo que, por más de 12 horas (...) Está en UCI, pero su estado de salud es estable, se está recuperando satisfactoriamente".



El uniformado contó en esa entrevista, que los protocolos dictan que la Policía de Infancia y Adolescencia es la que debe restablecer los derechos del menor de edad y ser entregado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

(ICBF), que iba a determinar a quién se le entregaba la custodia. Casi un mes después de la repentina y extraña muerte de Polanía, su pareja y padre de su hijo pide la custodia del bebé y asegura que nunca le dijeron en dónde enterraron a la mujer.

¿Qué dijo expareja de la fallecida jueza Vivian Polanía?

Anuar Salín Jure Balaguera, pareja de la jueza Vivian Polanía, dio detalles de la situación en una entrevista para La Opinión. "El 19 de diciembre, fui a la Notaría Segunda a registrar al niño, pero me informaron que lo iban a registrar en la clínica Medical Duarte. Allí estaba la madre de Vivian y su hermano. Ellos me ignoraron a mí completamente, como si yo no existiera”, aseguró el hombre. En el momento de la muerte de la jueza, el bebé no había sido registrado.

Jure Balaguera denuncia que fue desconocido como padre del menor de edad y que la familia de Polanía tomó la custodía del bebé sin el debido proceso. "Falta que el ICBF tenga todo el procedimiento administrativo correcto, porque ahorita hasta la fecha, yo siento que han sido arbitrarios, que han sido parcializados y que me han negado a mí todo derecho como padre". El hombre también asegura que la familia de la jueza tampoco le informó en que lugar fue enterrada y que no pudo despedirse.

¿Quién era la jueza Vivian Polanía hallada muerta en su apartamento de Cúcuta?

La jueza Vivian Polanía, que falleció a los 37 años, protagonizó polémicas que la llevaron a ser una figura viral y objeto de debates sobre la ética y la vida privada de los funcionarios públicos. Más importante, gracias a su trabajo en una las zonas de mayor complejidad judicial como el Catatumbo, se había ganado el apodo de la Dama de Hierro debido a su firmeza. Su labor se centró en la judicialización de delitos de alta peligrosidad, como terrorismo, homicidio, concierto para delinquir y tráfico de armas.

Su vocación por el derecho la llevaba en las venas, pues su padre era procurador y su madre una litigante defensora pública, reveló en una entrevista con Séptimo Día en 2022. Polanía fue una estudiante destacada de la Universidad del Rosario, donde se graduó de Derecho, y luego se especializó en Derecho Constitucional y obtuvo un magister en Derechos Humanos. Su alto perfil académico y disciplina le permitieron ganar un concurso en la rama judicial en 2017, siendo nombrada en ese momento como juez primero penal de Circuito en Norte de Santander.