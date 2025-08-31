Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Pico y placa en Ibagué del 1 al 5 de septiembre: conozca cómo funcionará la medida esta semana

Pico y placa en Ibagué del 1 al 5 de septiembre: conozca cómo funcionará la medida esta semana

Esta semana continúa vigente la rotación de pico y placa en Ibagué. Conozca la medida para cada vehículo según los dígitos de su placa y los momentos del día en los que puede circular por la ciudad.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: agosto 31, 2025 04:14 p. m.
Pico y placa en Ibagué del 1al 5 de septiembre: no olvide la nueva rotación
Imagen de referencia.
Archivo

Esta semana, que va del 1 al 5 de septiembre, continúa vigente la nueva normativa de rotación en los dígitos del pico y placa en Ibagué. La medida funciona para contribuir a la gestión del tráfico y reducir la contaminación en la ciudad. La rotación en la capital del departamento del Tolima inició el pasado 1 de julio y estará activo hasta el 31 de diciembre del presente año, por lo que ya cumple su tercer mes.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

La normativa se aplica a los vehículos particulares inscritos en la ciudad y busca dar continuidad al plan de movilidad implementado en los últimos años. De acuerdo con el cronograma oficial, la restricción sigue aplicándose de lunes a viernes en el mismo horario que ha venido funcionando: entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche.

Pico y placa en Ibagué del 1 al 5 de septiembre

La rotación de pico y placa en Ibagué quedó determinado de la siguiente manera:

  • Lunes 1 de septiembre: placas terminadas en 0 y 1
  • Martes 2 de septiembre: placas terminadas en 2 y 3
  • Miércoles 3 de septiembre: placas terminadas en 4 y 5
  • Jueves 4 de septiembre: placas terminadas en 6 y 7
  • Viernes 5 de septiembre: placas terminadas en 8 y 9

¿Cómo funcionan las horas valle con el pico y placa en Ibagué?

El secretario de Movilidad de la ciudad, Ricardo Fabián Rodríguez, confirmó al inicio de la aplicación de la nueva rotación de pico y placa en Ibagué que no existen permisos especiales para circular en el día que le corresponde restricción a su vehículo. La norma aplica sin distinción para todos los propietarios de automotores matriculados en la ciudad. Sin embargo, sigue vigente el beneficio conocido como "hora valle", en los que hay franjas de circulación permitida para los vehículos restringidos en dos momentos del día: de 9:00 a 11:00 de la mañana y de 3:00 a 5:00 de la tarde. Esta excepción permite realizar desplazamientos puntuales sin infringir la norma.

Estas franjas horarias especiales están diseñadas para que pueda realizar actividades esenciales como llevar a los niños al colegio, asistir a citas médicas o cumplir con compromisos laborales sin inconvenientes. Tenga en cuenta que si su vehículo tiene restricción de pico y placa y se encuentra fuera de estos horarios permitidos en una zona restringida, podría ser multado. El objetivo de esta medida es encontrar un balance que facilite el flujo del tráfico en la ciudad y haga más sencillo para todos cumplir con la normativa

ANDRÉS ADAMES
NOTICIAS CARACOL

