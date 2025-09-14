Pico y placa en Medellín para la semana del 15 al 19 de septiembre: así funcionará la medida

Publicidad
La ciudad de Medellín y los municipios del Valle de Aburrá, en el departamento de Antioquia, tiene una nueva rotación en la medida de pico y placa desde el pasado lunes 4 de agosto. La normativa regula la circulación de vehículos particulares y motocicletas de dos y cuatro tiempos en las diferentes vías del territorio. Esta modificación, establecida por las autoridades de movilidad, se basó en estudios técnicos que analizaron los patrones de tráfico, el crecimiento del parque automotor y el impacto de la medida en la movilidad de toda el área metropolitana.
La medida de pico y placa en Medellín, durante la semana del 4 al 8 de agosto, tuvo la implementación de una fase pedagógica, por lo que no se impusieron comparendos económicos. En ese periodo, quienes infringieron la restricción solo recibieron llamados de atención. Sin embargo, a partir del lunes 11 de agosto, las autoridades comenzaron a aplicar las respectivas sanciones económicas de $711.750 (valor correspondiente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes en 2025) a quienes circulen en días y horarios restringidos de acuerdo con sus números de placa.
A diferencia de la rotación del primer semestre del año, la distribución de dígitos de placa fue modificada. Esta será la nueva programación para el segundo semestre de 2025:
El horario y la modalidad de aplicación son uniformes, aunque algunas vías específicas continúan exentas de la restricción. Los vehículos de servicio público tipo taxi continuarán con la rotación quincenal que se ha aplicado en años anteriores. Cada taxi tendrá restricción un día cada dos semanas, según el último dígito de su placa. La medida aplicará en días hábiles, en un horario de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.
Por su parte, para las motocicletas la restricción del pico y placa se determina según los dos primeros dígitos de la placa, a diferencia de los automóviles, a los que se aplica con base en los dos últimos números. La medida rige de lunes a viernes en jornada continua, desde las 5:00 a. m. hasta las 8:00 p. m., y no aplica durante los fines de semana ni en días festivos. Este nuevo esquema no solo está vigente en Medellín, sino también en los otros nueve municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá: Bello, Itagüí, Envigado, Sabaneta, La Estrella, Caldas, Copacabana, Girardota y Barbosa.
Como en anteriores semestres, varios corredores estratégicos estarán libres de la restricción. Estos incluyen:
En los municipios de Bello e Itagüí algunas secciones de estos corredores no están exentas. En Bello, la medida continuará aplicándose en la Autopista Norte y en la Avenida Regional, desde la estación Niquía hasta la salida hacia la autopista Medellín–Bogotá. En Itagüí, se mantendrá la restricción en la Autopista Sur, argumentando mejoras en la accidentalidad y por la planeación de obras de infraestructura en el sector de Fábricas Unidas.
MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL