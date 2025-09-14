Pico y placa en Medellín para la semana del 15 al 19 de septiembre: así funcionará la medida

La ciudad de Medellín y los municipios del Valle de Aburrá, en el departamento de Antioquia, tiene una nueva rotación en la medida de pico y placa desde el pasado lunes 4 de agosto. La normativa regula la circulación de vehículos particulares y motocicletas de dos y cuatro tiempos en las diferentes vías del territorio. Esta modificación, establecida por las autoridades de movilidad, se basó en estudios técnicos que analizaron los patrones de tráfico, el crecimiento del parque automotor y el impacto de la medida en la movilidad de toda el área metropolitana.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La medida de pico y placa en Medellín, durante la semana del 4 al 8 de agosto, tuvo la implementación de una fase pedagógica, por lo que no se impusieron comparendos económicos. En ese periodo, quienes infringieron la restricción solo recibieron llamados de atención. Sin embargo, a partir del lunes 11 de agosto, las autoridades comenzaron a aplicar las respectivas sanciones económicas de $711.750 (valor correspondiente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes en 2025) a quienes circulen en días y horarios restringidos de acuerdo con sus números de placa.

Lea: Cambios en pico y placa en Medellín: confirman cómo será la rotación para segundo semestre de 2025



Pico y placa en Medellín para la semana del 15 al 19 de septiembre

A diferencia de la rotación del primer semestre del año, la distribución de dígitos de placa fue modificada. Esta será la nueva programación para el segundo semestre de 2025:



Lunes 15 de septiembre : placas terminadas en 6 y 9

: placas terminadas en 6 y 9 Martes 16 de septiembre : placas terminadas en 5 y 7

: placas terminadas en 5 y 7 Miércoles 17 de septiembre : placas terminadas en 1 y 8

: placas terminadas en 1 y 8 Jueves 18 de septiembre : placas terminadas en 0 y 2

: placas terminadas en 0 y 2 Viernes 19 de septiembre: placas terminadas en 3 y 4

El horario y la modalidad de aplicación son uniformes, aunque algunas vías específicas continúan exentas de la restricción. Los vehículos de servicio público tipo taxi continuarán con la rotación quincenal que se ha aplicado en años anteriores. Cada taxi tendrá restricción un día cada dos semanas, según el último dígito de su placa. La medida aplicará en días hábiles, en un horario de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.



Por su parte, para las motocicletas la restricción del pico y placa se determina según los dos primeros dígitos de la placa, a diferencia de los automóviles, a los que se aplica con base en los dos últimos números. La medida rige de lunes a viernes en jornada continua, desde las 5:00 a. m. hasta las 8:00 p. m., y no aplica durante los fines de semana ni en días festivos. Este nuevo esquema no solo está vigente en Medellín, sino también en los otros nueve municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá: Bello, Itagüí, Envigado, Sabaneta, La Estrella, Caldas, Copacabana, Girardota y Barbosa.



¿Cuáles son las vías exentas del pico y placa en Medellín?

Como en anteriores semestres, varios corredores estratégicos estarán libres de la restricción. Estos incluyen:



El Sistema Vial del Río (Autopista Sur, Avenida Regional y Avenida Paralela).

La Avenida 33, desde el río Medellín hasta su empalme con Las Palmas.

La Avenida Las Palmas, en su totalidad.

La Calle 10, desde el río hasta la Terminal del Sur.

Los laterales de la quebrada La Iguaná, entre las carreras 63 y 80.

La calzada norte del puente Horacio Toro, en el tramo del retorno hacia el sur.

En los municipios de Bello e Itagüí algunas secciones de estos corredores no están exentas. En Bello, la medida continuará aplicándose en la Autopista Norte y en la Avenida Regional, desde la estación Niquía hasta la salida hacia la autopista Medellín–Bogotá. En Itagüí, se mantendrá la restricción en la Autopista Sur, argumentando mejoras en la accidentalidad y por la planeación de obras de infraestructura en el sector de Fábricas Unidas.

Publicidad

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL