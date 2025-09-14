En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Pico y placa en Medellín para la semana del 15 al 19 de septiembre: así funcionará la medida

Pico y placa en Medellín para la semana del 15 al 19 de septiembre: así funcionará la medida

Esta semana continúa rigiendo la norma de pico y placa en Medellín, tenga en cuenta que la medida cambió para este segundo semestre de 2025. Conozca los días en los que no podrá sacar su vehículo.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: septiembre 14, 2025 04:11 p. m.
Pico y placa en Medellín para la semana del 15 al 19 de septiembre: así funcionará la medida
Imagen de referencia del pico y placa en Medellín.
Getty Images

