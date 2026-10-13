Procuraduría cita a Eva Ferrer y a otras cinco personas a declarar sobre presunta corrupción

La Procuraduría General de la Nación informó este martes que llamó a Eva Ferrer y a otras cinco personas a declarar a propósito de la información divulgada por la revista Semana el fin de semana sobre presuntos actos de corrupción en que habría incurrido servidores públicos del gobierno anterior. Además de Ferrer, exasesora de la ex primera dama Verónica Alcocer y antigua consejera del Gobierno del expresidente Gustavo Petro, también tendrán que declarar bajo la gravedad de juramento, esta misma causa: Carmen Caballero, Angie Rodríguez, Concepción Baracaldo, Guillermo Reyes e Ingrid Carolina Plata Navas.



Esta diligencia, explica la Procuraduría, se da en el marco de una investigación que ya había abierto con base en otras publicaciones de la misma revista en que Ferrer hizo señalamientos sobre presuntos actos de corrupción de servidores públicos.

En la entrevista de este fin de semana Ferrer aseguró que Alcocer habría viajado a Venezuela en enero de 2023 en una aeronave oficial y regresado con 2,5 millones de dólares. Según su relato, el empresario catalán Manel Grau le habría confirmado que en esos desplazamientos también había drogas, además de señalar presuntos vínculos de personas del entorno de la ex primera dama con el tráfico de armas, en unas declaraciones que no constituyen hechos probados y deberán ser contrastadas por las autoridades. Semana publicó registros de 149 vuelos atribuidos a Alcocer durante el mandato de Petro, la mayoría en aeronaves estatales, según la revista.

Publicidad

Posteriormente, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó investigar los señalamientos. "He ordenado al comandante de la Fuerza Aérea una investigación exhaustiva sobre los graves hechos denunciados por la revista Semana. Se debe esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades", manifestó el mandatario en sus redes sociales, al tiempo que anunció que la Inspección General y los organismos de contrainteligencia de la Fuerza Aérea investigarán al personal actual y anterior de los equipos involucrados en el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam), situado junto al aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá.



El mandatario también pidió a la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría y las autoridades de Estados Unidos que tengan en cuenta la información periodística y realicen las investigaciones correspondientes dentro de sus competencias. Y advirtió que, si se comprueba la implicación de integrantes de la Fuerza Aérea, estos serán llamados a calificar servicios de manera inmediata y deberán responder ante las autoridades competentes.



De otro lado, el expresidente Gustavo Petro afirmó este lunes que sus hijas demandarán al propietario de la revista Semana, Gabriel Gilinski, por las acusaciones de presunto narcotráfico y tráfico de armas publicadas contra su expareja, la ex primera dama Verónica Alcocer. "La revista Semana ha cometido la peor canallada de su existencia. El propietario de la revista será demandado por mis hijas al afectarles en lo más profundo de su existencia", escribió Petro en su cuenta de X.

Publicidad

Petro cuestionó la solidez de los señalamientos y sostuvo que el testimonio de Ferrer se basa en información que, según ella misma habría reconocido, le fue transmitida por terceros. El expresidente aseguró además que un video desmiente las pruebas presentadas por la entrevistada, aunque en su mensaje no detalló su contenido.

El exmandatario también defendió a los integrantes de la Fuerza Aérea que estuvieron a cargo de la seguridad de su familia durante su mandato y advirtió de que las acusaciones podrían afectar a oficiales que, según dijo, se limitaron a cumplir las órdenes de sus superiores.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL