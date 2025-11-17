En vivo
Puente festivo en Santander deja tres personas muertas en accidentes de tránsito

Puente festivo en Santander deja tres personas muertas en accidentes de tránsito

En uno de los siniestros viales, un adulto mayor que conducía un triciclo eléctrico fue arrastrado por un tractocamión en el km 26+600 de la Transversal del Carare.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 17 de nov, 2025
Puente festivo en Santander deja tres personas muertas en accidentes de tránsito -
Foto: Archivo (imagen de referencia)

