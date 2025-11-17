Puente festivo en Santander deja tres personas muertas en accidentes de tránsito

Durante este puente festivo en Santander, lo que debería haber sido una jornada de descanso y esparcimiento se vio empañada por una serie de fatales siniestros viales. Las autoridades confirmaron la muerte de tres personas en diferentes puntos del departamento, víctimas de las malas condiciones climáticas, la imprudencia al volante y el tránsito pesado en carreteras que se han vuelto peligrosas para la movilidad regional.

Según Blu Radio, las fuertes lluvias combinadas con la alta velocidad fueron los factores predominantes en los accidentes que cobraron la vida de tres conductores en distintos corredores viales. La precipitación hizo más resbaladizas las carreteras, mientras que el exceso de velocidad redujo los tiempos de reacción, generando choques que dejaron consecuencias fatales. En respuesta, algunos tramos permanecieron restringidos temporalmente para garantizar la intervención de los equipos de emergencia y evitar nuevos incidentes.



Tres víctimas en accidentes en Santander

"En la vía Bucaramanga–Cúcuta, en el sector de Berlín (Tona), un vehículo perdió el control debido a la densa neblina y a las difíciles condiciones de la carretera. El siniestro dejó varios heridos y obligó al cierre temporal del corredor; posteriormente, uno de los heridos falleció", informó a Blu Radio el mayor Carlos Vergara, comandante de la Policía de Tránsito y Transporte de Santander.



Vergara también señaló que se impusieron 20 comparendos y fueron sensibilizadas 907 personas en prevención vial durante este fin de semana en Santander. No obstante, las medidas no fueron suficientes para detener la accidentalidad en el departamento.



En otro de los casos, uno hombre de 67 años identificado como Tito Julio Olarte Contreras, murió luego de chocar contra un tractocamión en el km 26+600 de la Transversal del Carare. La víctima conducía un triciclo eléctrico y, al parecer, no fue visto por el conductor del vehículo grande. Olarte fue arrastrado por una de las llantas del tractocamión. Aunque el adulto mayor fue trasladado de urgencia al hospital, murió por causa de la gravedad de sus heridas.

Además, en la autopista hacia Piedecuesta, un hombre fue atropellado por el conductor de una moto cuando este intentaba cruzar la carretera. En los sitios donde ocurrieron los accidentes, la comunidad expresó su consternación y tristeza. Familiares y vecinos de las víctimas exigieron mejores controles en las vías, mayor señalización y campañas educativas permanentes. También pidieron que el dispositivo policial no solo se active en festivos, sino que sea constante, para prevenir hechos similares durante todo el año.



Claves de prevención: lo que debe saber cada conductor

Respetar los límites de velocidad es fundamental, especialmente en condiciones de lluvia, cuando la adherencia del vehículo disminuye y el control puede perderse con mayor facilidad. Reducir la velocidad en estas circunstancias es una medida que salva vidas.

Antes de emprender cualquier viaje, es indispensable revisar el estado del vehículo. Neumáticos, frenos, luces y demás componentes deben encontrarse en óptimas condiciones para garantizar una conducción segura y evitar fallas mecánicas en carretera. La atención permanente durante el trayecto es otro factor clave. Identificar zonas de reparación y disminuir la velocidad al aproximarse a ellas reduce el riesgo de accidentes y protege tanto al conductor como a los trabajadores en la vía.

En el caso de los motociclistas, el uso de casco y elementos reflectivos no es negociable. Estos implementos son esenciales para disminuir la gravedad de las lesiones en caso de colisión y para mejorar la visibilidad en condiciones adversas. Finalmente, planificar los horarios de desplazamiento contribuye a una movilidad más segura. Evitar los picos de tráfico, madrugar y programar el retorno en franjas de menor congestión son prácticas que reducen la exposición a riesgos y facilitan un viaje más tranquilo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL