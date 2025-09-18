En vivo
Registraduría alerta sobre estafa con trámite de la cédula digital: no es gratis para todos

Delincuentes se hacen pasar por funcionarios de la entidad para ofrecer la cédula digital sin costo y facilitar su activación en celulares. Esto informó la Registraduría.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 18 de sept, 2025
Registraduría alerta sobre estafa con trámite de la cédula digital
Registraduría - Getty Images

