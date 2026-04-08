Revelan las primeras pistas sobre el accidente del avion Hércules C-130: esto se sabe

El pasado 7 de abril se llevó a cabo un debate de control político en el Congreso de la República para abordar las causas del accidente del avión Hércules que se estrelló en Puerto Leguízamo, Putumayo, ocurrido el pasado 23 de marzo. El siniestro aéreo cobró la vida de 69 militares y dejó otros 57 heridos tras el incendio y múltiples explosiones que ocurrieron a raíz del choque.



Durante la reunión, que fue convocada por la Comisión Sexta del Senado, se examinaron las causas del fatal accidente. Allí intervinieron senadores; el general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, y el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez. La discusión giró en torno a actores como la responsabilidad del Estado, el mantenimiento de la aviación militar y cuestiones sobre el presupuesto del sector defensa.



¿Vuelo de misión o entrenamiento?

El general Hugo López hizo varias aclaraciones durante su intervención que permitieron tener más luces sobre lo que antecedió a la caída del avión Hércules a solo un kilómetro de la vía de despegue. Afirmó que el avión estaba en una misión de transporte, y no de entrenamiento; en el que estarían presentes alumnos, pero este no fue el caso del Hércules 1016. Cabe recordar que la tripulación del Hércules contaba con 11 personas a cargo. De hecho, llevaba una tripulación adicional, con el propósito de "aumentar inclusive la alerta situacional". Además, rechazó señalamientos sobre posibles fallas en el mantenimiento del avión: "Nunca hemos mandado a un equipo de soldados a una operación militar en un movimiento aéreo en una aeronave que tenga alguna falla, eso inmediatamente se suspende".



Además, aseguró que la selección del personal no fue hecha al azar: “La selección de nuestros oficiales, de nuestros suboficiales, pilotos y técnicos es muy rigurosa, no es por amiguismos ni por amistades, tienen un protocolo, es un proceso que se hace en cada una de las Fuerzas”.

Frente al accidente del avión Hércules C-130 de nuestra @FuerzaAereaCol, hoy en el Congreso de la República, le reiteré al país que se están adelantando todas las investigaciones correspondientes, con el rigor técnico y la seriedad que este hecho exige para esclarecer lo… pic.twitter.com/61jZMwVxPu — Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) April 7, 2026

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¿Posible sobrepeso en el Hércules?

Uno de los factores clave en materia de aviación es el peso de la aeronave, ya que este influye mucho en las maniobras de despegue y aterrizaje. Precisamente, una de las primeras interrogantes fue si este factor tuvo alguna incidencia en el siniestro del avión militar. Por eso, el comandante de las FF. MM. detalló que la aeronave iba a despegar con un peso de 133.000 libras, aunque los aviones Hércules tienen un tope de carga de hasta 129.000 libras, mientras que el peso máximo estructural puede llegar a ser de 155.000 libras.



El avión Hércules, de matrícula C-130, fue construido en 1983, pero fue donado a Colombia en 2020. La Fuerza Aeroespacial Colombiana solo había usado 1.300 horas, según el general, quien aseguró que con las horas útiles de la aeronave, todavía le quedaban 45 años más para volar, siempre y cuando contaran con disponibilidad presupuestal para contar con repuestos y mantenimientos. Por último, el general aclaró que la aeronave tenía sus papeles vigentes y en orden para certificar su buen estado.

La investigación sobre este hecho sigue en curso. El general manifestó que desde la institución están "atentos", mientras que el proceso se adelanta con la debida responsabilidad hasta establecer las causas concretas de este lamentable siniestro.



María Paula Rodríguez Rozo

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