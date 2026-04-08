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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Mindefensa firma decreto que fija aumento del 7% al salario de los uniformados de la fuerza pública

Mindefensa firma decreto que fija aumento del 7% al salario de los uniformados de la fuerza pública

Según el documento oficial, esto incluye a todos los uniformados que pertenezcan al Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), la Armada de Colombia y la Policía Nacional.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 8 de abr, 2026
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Cambios en cúpula militar. Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Colprensa

El Ministerio de Defensa firmó este miércoles un decreto que establece un aumento del 7% a los salarios de todos los uniformados de la fuerza pública, es decir a quienes pertenecen al Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), la Armada de Colombia y la Policía Nacional.

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