Mindefensa firma decreto que fija aumento del 7% al salario de los uniformados de la fuerza pública

El Ministerio de Defensa firmó este miércoles un decreto que establece un aumento del 7% a los salarios de todos los uniformados de la fuerza pública, es decir a quienes pertenecen al Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), la Armada de Colombia y la Policía Nacional.

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#LOÚLTIMO | Por medio de un decreto, el Gobierno Nacional anunció un aumento del 7% en el salario de los integrantes de la Fuerza Pública. Esto es lo que se sabe.



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