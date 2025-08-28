Soldado falleció tratando de desactivar artefacto explosivo que habría instalado alias Primo Gay

Un soldado murió y dos más resultaron heridos en el departamento de Antioquia durante un enfrentamiento contra disidencia de las FARC, que la semana pasada derribó en esa región un helicóptero, hecho en el que fallecieron 13 policías. Este nuevo hecho en contra de los militares ocurrió en la mañana de este jueves 28 de agosto.

Los uniformados de la Séptima División del Ejército Nacional estaban realizando una "maniobra para desactivar y retirar un artefacto explosivo improvisado que, al parecer, habría sido instalado por alias Primo Gay del Frente 36 de las disidencias de las FARC en una carretera del municipio de San Andrés de Cuerquía, cuando fueron atacados, detalló la institución en un comunicado.

"Inmediatamente se inició un combate contra integrantes de este grupo criminal. En este hecho fue asesinado el soldado profesional Esneider Alejandro Pineda Olarte (...) y otros dos soldados profesionales resultaron heridos", agregó la información. Los uniformados fueron atendidos en el lugar del combate y luego fueron trasladados al hospital de San Andrés de Cuerquía, donde fueron estabilizados antes de ser llevados a Medellín, capital departamental de Antioquia.



"Lamentamos profundamente el asesinato de nuestro Héroe por Siempre, soldado profesional Pineda y envía un respetuoso mensaje de solidaridad y condolencias a su familia y allegados en este difícil momento que enluta a la institución. Un equipo multidisciplinario fue dispuesto para brindar apoyo y acompañamiento", se lee en un comunicado del Ejército Nacional.

"Rechazamos de manera categórica este acto terrorista que constituye una flagrante violación de los derechos humanos y una grave infracción al derecho internacional humanitario", agregó la fuerza militar. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lamentó la muerte del soldado y dijo que desde su gobierno ofrecen una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que conduzca a la captura de alias Primo Gay.

Ataque a helicóptero en Amalfi

Al Frente 36 del Estado Mayor de los Bloques y los Frentes (EMBF), una disidencia liderada por alias Calarcá Córdoba que actualmente negocia la paz con el Gobierno, se le atribuye también el ataque del jueves de la semana pasada contra el helicóptero. Aunque en un principio se habló del uso de drones para derribar la aeronave, el presidente Gustavo Petro, aclaró el sábado que en realidad se trató de una "trampa" previamente instalada en el terreno donde el helicóptero aterrizó en el municipio de Amalfi.

El lugar, explicó, "ya había sido acondicionado desde días antes, quizás meses, con cilindros de explosivos enterrados bajo un metro en el subsuelo. Es probable que los atacantes del narco podían presuponer que un helicóptero aterrizaría allí, o podían interceptar las comunicaciones de la unidad policial". El mandatario también detalló que las cargas estallaron cuando los policías comenzaban a evacuar.

