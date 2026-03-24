Soldado sobreviviente tras accidente del avión Hércules de la FAC: "No sé ni cómo salí de ahí"

“Nos agarrábamos a las varillas pidiéndole a Dios”, fueron las palabras que dijo Mauricio Peñaranda, oriundo de Boívar, uno de los soldados que sobrevivió al trágico accidente del avión Hércules de la FAC (Fuerza Aérea Colombiana), donde murieron 70 personas.
"Se escuchó un ruido raro": soldado sobreviviente
El militar narró los momentos que se vivieron previo y después del choque y cómo logró salvar su vida: “Cuando iba cayendo, se escuchó un ruido raro. Cuando cayó, yo salté, pero caí encima de unos cursos míos”. Además, señaló que cuando el avión se estaba precipitando, los pilotos abrieron la compuerta para que pudieran saltar.
También dijo el soldado que el avión “se partió todo”. Sostuvo que, al momento del choque, los ocupantes del avión comenzaron a salir “como se podía. Había unos que se estaban quemando, pedían ayuda, pero uno no podía hacer nada”.
"Yo sentía que el avión venía pesado"
Sobre versiones que indicaban que el avión Hércules tenía sobrepeso por una camioneta dentro de la aeronave, el militar dijo que “esa camioneta la bajaron. Cuando bajaron todo, unos ingresamos, pero como uno cambia lo que son equipos… Iban ciento y pico de hombres, obviamente que iba pesado”.
Sin embargo, para Manuel Peñaranda el avión sí iba con exceso de peso: “Yo sentía que eso venía pesado porque eso desde que empezó, comenzó fue a traquear y… uff…”.
Cuando la aeronave colisionó y Mauricio sobrevivió, dijo, “en esos momentos no pude ayudar a nadie porque yo no sé ni cómo salí de ahí. Salté y me salí”.
Finalmente, el soldado Mauricio Peñaranda narró que cuando cayó el Hércules “había unos que gritaban, otros que lloraban, ‘no me dejen morir’. Pero hay unos que no podíamos, hubo unos que se salvaron como pudieron. Hay unos que desde que cayó buscaban salvarse. Hubo unos que pedían ayuda pero tú sabiendo que estás en un momento así tan difícil no puedes ayudar al otro porque también estás arriesgando tu vida”.
Así fue el accidente de la FAC donde murieron 70 personas
El avión Hércules C‑130, con matrícula 1016, despegó de Bogotá a las 6:30 de la mañana con destino a Puerto Leguízamo. La aeronave aterrizó allí sin novedades y, a las 9:54 a. m., inició un nuevo trayecto rumbo a Puerto Asís, un recorrido que normalmente toma alrededor de 50 minutos. Sin embargo, el avión apenas logró mantenerse unos instantes en el aire antes de precipitarse. El plan de vuelo contemplaba posteriormente el regreso a Bogotá.
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Sobre lo ocurrido, el gobernador del Putumayo, Jhon Gabriel Molina, habló con Noticias Caracol y explicó que “el municipio de Puerto Leguízamo es una zona selvática. Si bien es cierto, por allí no hay montañas para decir que posiblemente lo haya causado (el accidente) de pronto se haya estrellado con alguna montaña. No, es una zona muy plana. Estamos hablando de la Amazonía”.
En la aeronave viajaban aproximadamente 11 integrantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y al menos 110 militares del Ejército Nacional.
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Una columna de humo, visible cerca de varias viviendas rurales en el sector de La Tagua, alertó a los campesinos de la zona, quienes salieron de inmediato a prestar ayuda. Algunos, incluso, subieron a los sobrevivientes en motocicletas de manera improvisada. Minutos después, unidades militares en camiones llegaron al lugar para auxiliar a los heridos, mientras las llamas consumían los restos del C‑130. Al mismo tiempo, ocho bomberos intentaban sofocar el incendio de forma manual.
“La escena era bastante aterradora. La aeronave estaba envuelta en llamas, ya estaban explotando creo que proyectiles, granadas, no sé qué tipo de material bélico llevaban, pero sí era bastante compleja la situación para atenderla por el tipo de de explosivos que estaban sonando en ese momento”, relató Eduardo Sanjuan Callejas, comandante del Cuerpo de Bomberos de Puerto Leguízamo.
Los soldados que viajaban en el avión pertenecían al Batallón de Infantería de Selva número 49, adscrito a la Brigada 27 del Ejército, en la región amazónica del país. La misión consistía en realizar un relevo de tropas. Algunos regresaban, al parecer, tras cumplir su turno y se disponían a salir a descanso, pero no llegaron a su destino. Nunca imaginaron que uno de los tantos vuelos que tomaban terminaría en una tragedia.
Los heridos fueron evacuados a distintos puntos del departamento. Algunos permanecieron en el hospital público de María Angélica, mientras otros fueron trasladados en helicóptero a Florencia, Neiva y al Hospital Militar en Bogotá. Además, un avión C‑130 fue adaptado como ambulancia medicalizada para el traslado de los lesionados.
Lista de militares muertos en accdente de la FAC
Sargento segundo
- Carlos Andrés Tabaco Franco
Cabo primero
- Jairo Andrés Rincón Machado
Cabos terceros
- Jiron Jairo Acuña Cruz
- Yeferson Fabián Otavo Yima
Soldados profesionales
- Alejandro José Ramírez Mejía
- Anderson Steven Moreano Canticus
- Andrés Javier Moreno Chávez
- Arley Camilo Tordecilla Warnes
- Benjamín Esteban Pérez Torres
- Brandon Leonel Jiménez Clavijo
- Brayan Espejo Díaz
- Camilo Andrés Argel Villadiego
- Carlos Andrés Giraldo Beltrán
- Cristian Camilo Baza Tordecilla
- Cristian Camilo Contreras Astroza
- Daniel Esteban Arias Pérez
- Deimer Alexis Muñoz Cerón
- Edier Enrique Obando Rengifo
- Ederxander Morales Torres
- Eyder Yobany Dizu Morano
- Fabián Andrés Moreno Rodríguez
- Giovanny Ocampo Tenorio
- Gildardo Arnulfo Montanchez
- Hugo Mario Varón Reyes
- Jaider Alexis Solís Torres
- Janier Andrés Navarro Rangel
- Jarvi Dabián Morán Viteri
- Jeison Mena Hurtado
- Jesús Alejandro González
- Jesús Antonio Narváez Vargas
- Jesús Eduardo Hernández Hernández
- Jesús Enrique Chiquillo Miranda
- John Fader Cruz Vargas
- Jhon Jairo Libreros Tarapuez
- Jonatan Moreno Baena
- Jorge Luis Morales Rumbo
- José Alfredo Pérez Ramírez
- José Esteban Marino Saavedra
- José Marco Mendoza Caicedo
- José Yefer Moreno Viveros
- Juan Camilo Ovallos Lozano
- Juan Ernesto Quintero Aquite
- Juan Sebastián Chaverra Romaña
- Julián David Céspedes Arias
- Leandro Díaz Reyes
- Luis Andrés Noreña Andica
- Luis Antonio López Orozco
- Luis Eduardo Blanco Hernández
- Luis Eduardo González Hernández
- Marco Tulio Martínez Varón
- Mateo Herrera López
- Óscar Favián Romero Silva
- Rafael Santo Guerra Almeida
- Romer Vargas Silva
- Santiago Andrés Arias Pérez
- Urbano Junior Pertuz Martínez
- Wilmer Olegario Petevi Pantoja
- Willian Andrés Vélez Ortiz
- Wilson Daniel Otavo Tique
- Yeiner Cabrera Bustos
Soldado
- Kaleth Dávila Julio Severiche
CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
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