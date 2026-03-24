Soldado sobreviviente tras accidente del avión Hércules de la FAC: "No sé ni cómo salí de ahí"

“Nos agarrábamos a las varillas pidiéndole a Dios”, fueron las palabras que dijo Mauricio Peñaranda, oriundo de Boívar, uno de los soldados que sobrevivió al trágico accidente del avión Hércules de la FAC (Fuerza Aérea Colombiana), donde murieron 70 personas.



"Se escuchó un ruido raro": soldado sobreviviente

El militar narró los momentos que se vivieron previo y después del choque y cómo logró salvar su vida: “Cuando iba cayendo, se escuchó un ruido raro. Cuando cayó, yo salté, pero caí encima de unos cursos míos”. Además, señaló que cuando el avión se estaba precipitando, los pilotos abrieron la compuerta para que pudieran saltar.

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También dijo el soldado que el avión “se partió todo”. Sostuvo que, al momento del choque, los ocupantes del avión comenzaron a salir “como se podía. Había unos que se estaban quemando, pedían ayuda, pero uno no podía hacer nada”.



"Yo sentía que el avión venía pesado"

Sobre versiones que indicaban que el avión Hércules tenía sobrepeso por una camioneta dentro de la aeronave, el militar dijo que “esa camioneta la bajaron. Cuando bajaron todo, unos ingresamos, pero como uno cambia lo que son equipos… Iban ciento y pico de hombres, obviamente que iba pesado”.

Sin embargo, para Manuel Peñaranda el avión sí iba con exceso de peso: “Yo sentía que eso venía pesado porque eso desde que empezó, comenzó fue a traquear y… uff…”.



Cuando la aeronave colisionó y Mauricio sobrevivió, dijo, “en esos momentos no pude ayudar a nadie porque yo no sé ni cómo salí de ahí. Salté y me salí”.



Finalmente, el soldado Mauricio Peñaranda narró que cuando cayó el Hércules “había unos que gritaban, otros que lloraban, ‘no me dejen morir’. Pero hay unos que no podíamos, hubo unos que se salvaron como pudieron. Hay unos que desde que cayó buscaban salvarse. Hubo unos que pedían ayuda pero tú sabiendo que estás en un momento así tan difícil no puedes ayudar al otro porque también estás arriesgando tu vida”.



Así fue el accidente de la FAC donde murieron 70 personas

El avión Hércules C‑130, con matrícula 1016, despegó de Bogotá a las 6:30 de la mañana con destino a Puerto Leguízamo. La aeronave aterrizó allí sin novedades y, a las 9:54 a. m., inició un nuevo trayecto rumbo a Puerto Asís, un recorrido que normalmente toma alrededor de 50 minutos. Sin embargo, el avión apenas logró mantenerse unos instantes en el aire antes de precipitarse. El plan de vuelo contemplaba posteriormente el regreso a Bogotá.

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Sobre lo ocurrido, el gobernador del Putumayo, Jhon Gabriel Molina, habló con Noticias Caracol y explicó que “el municipio de Puerto Leguízamo es una zona selvática. Si bien es cierto, por allí no hay montañas para decir que posiblemente lo haya causado (el accidente) de pronto se haya estrellado con alguna montaña. No, es una zona muy plana. Estamos hablando de la Amazonía”.

En la aeronave viajaban aproximadamente 11 integrantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y al menos 110 militares del Ejército Nacional.

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Una columna de humo, visible cerca de varias viviendas rurales en el sector de La Tagua, alertó a los campesinos de la zona, quienes salieron de inmediato a prestar ayuda. Algunos, incluso, subieron a los sobrevivientes en motocicletas de manera improvisada. Minutos después, unidades militares en camiones llegaron al lugar para auxiliar a los heridos, mientras las llamas consumían los restos del C‑130. Al mismo tiempo, ocho bomberos intentaban sofocar el incendio de forma manual.

“La escena era bastante aterradora. La aeronave estaba envuelta en llamas, ya estaban explotando creo que proyectiles, granadas, no sé qué tipo de material bélico llevaban, pero sí era bastante compleja la situación para atenderla por el tipo de de explosivos que estaban sonando en ese momento”, relató Eduardo Sanjuan Callejas, comandante del Cuerpo de Bomberos de Puerto Leguízamo.

Los soldados que viajaban en el avión pertenecían al Batallón de Infantería de Selva número 49, adscrito a la Brigada 27 del Ejército, en la región amazónica del país. La misión consistía en realizar un relevo de tropas. Algunos regresaban, al parecer, tras cumplir su turno y se disponían a salir a descanso, pero no llegaron a su destino. Nunca imaginaron que uno de los tantos vuelos que tomaban terminaría en una tragedia.

Los heridos fueron evacuados a distintos puntos del departamento. Algunos permanecieron en el hospital público de María Angélica, mientras otros fueron trasladados en helicóptero a Florencia, Neiva y al Hospital Militar en Bogotá. Además, un avión C‑130 fue adaptado como ambulancia medicalizada para el traslado de los lesionados.



Lista de militares muertos en accdente de la FAC

Sargento segundo



Carlos Andrés Tabaco Franco

Cabo primero



Jairo Andrés Rincón Machado

Cabos terceros



Jiron Jairo Acuña Cruz

Yeferson Fabián Otavo Yima

Soldados profesionales



Alejandro José Ramírez Mejía

Anderson Steven Moreano Canticus

Andrés Javier Moreno Chávez

Arley Camilo Tordecilla Warnes

Benjamín Esteban Pérez Torres

Brandon Leonel Jiménez Clavijo

Brayan Espejo Díaz

Camilo Andrés Argel Villadiego

Carlos Andrés Giraldo Beltrán

Cristian Camilo Baza Tordecilla

Cristian Camilo Contreras Astroza

Daniel Esteban Arias Pérez

Deimer Alexis Muñoz Cerón

Edier Enrique Obando Rengifo

Ederxander Morales Torres

Eyder Yobany Dizu Morano

Fabián Andrés Moreno Rodríguez

Giovanny Ocampo Tenorio

Gildardo Arnulfo Montanchez

Hugo Mario Varón Reyes

Jaider Alexis Solís Torres

Janier Andrés Navarro Rangel

Jarvi Dabián Morán Viteri

Jeison Mena Hurtado

Jesús Alejandro González

Jesús Antonio Narváez Vargas

Jesús Eduardo Hernández Hernández

Jesús Enrique Chiquillo Miranda

John Fader Cruz Vargas

Jhon Jairo Libreros Tarapuez

Jonatan Moreno Baena

Jorge Luis Morales Rumbo

José Alfredo Pérez Ramírez

José Esteban Marino Saavedra

José Marco Mendoza Caicedo

José Yefer Moreno Viveros

Juan Camilo Ovallos Lozano

Juan Ernesto Quintero Aquite

Juan Sebastián Chaverra Romaña

Julián David Céspedes Arias

Leandro Díaz Reyes

Luis Andrés Noreña Andica

Luis Antonio López Orozco

Luis Eduardo Blanco Hernández

Luis Eduardo González Hernández

Marco Tulio Martínez Varón

Mateo Herrera López

Óscar Favián Romero Silva

Rafael Santo Guerra Almeida

Romer Vargas Silva

Santiago Andrés Arias Pérez

Urbano Junior Pertuz Martínez

Wilmer Olegario Petevi Pantoja

Willian Andrés Vélez Ortiz

Wilson Daniel Otavo Tique

Yeiner Cabrera Bustos

Soldado



Kaleth Dávila Julio Severiche

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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