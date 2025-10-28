En vivo
Subintendente del Gaula de la Policía se habría apropiado de armas incautadas: datos del caso

La Justicia Penal Militar y Policial dio detalles del caso de un subintendente del Gaula de la Policía del Chocó que es investigado por, al parecer, apropiarse de armas incautadas y suministrarlas a criminales.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 28 de oct, 2025
Imagen de referencia de miembro de la Policía Nacional.
Colprensa

