En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
BOMBARDEO EN GUAVIARE
ESTADOS UNIDOS-VENEZUELA
ELECCIONES CHILE
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Tras preguntas irregularidades en caso de Juliana Guerrero, Fundación San José dice ser “víctima”

Tras preguntas irregularidades en caso de Juliana Guerrero, Fundación San José dice ser “víctima”

La institución, que anuló los títulos universitarios que había otorgado a la joven, a quien iban a nombrar viceministra de la Juventud, dijo que “ningún estudiante ni egresado perderá sus derechos educativos”.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 17 de nov, 2025
Comparta en:
Fundación San José dice ser “víctima” en medio del caso de Juliana Guerrero
Captura de pantalla/Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad