En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
METRO DE BOGOTÁ
CHARLIE KIRK
DISIDENCIAS FARC
LOS INFORMANTES
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Adecúan ruta antigua mientras vía al Llano sigue cerrada: "No esperar que las cosas pasen"

Adecúan ruta antigua mientras vía al Llano sigue cerrada: "No esperar que las cosas pasen"

La vía al Llano completa su sexto día cerrada debido a derrumbes que bloquearon por completo los carriles. Las autoridades se encuentran adecuando la ruta antigua para permitir el paso de vehículos.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: septiembre 11, 2025 01:24 p. m.
Comparta en:
Adecúan ruta antigua mientras vía al Llano sigue cerrada: "No esperar que las cosas pasen"
La vía al Llano sigue cerrada hasta que se estabilice el terreno.
Coviandina

Publicidad

Publicidad

Publicidad