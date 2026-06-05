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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Cinco mineros fallecieron tras explosión en una mina de carbón en Sutatausa, Cundinamarca

Cinco mineros fallecieron tras explosión en una mina de carbón en Sutatausa, Cundinamarca

La noticia fue confirmada por la Agencia Nacional de Minería, que señaló que los cuerpos fueron entregados al CTI.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 5 de jun, 2026
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Mineros en Sutatausa
Así se han visto las horas de trabajo en Sutatausa
Bomberos de Cundinamarca

El municipio de Sutatausa, Cundinamarca, vuelve a ser lugar de una nueva tragedia que cobró, hasta ahora, la vida de cinco mineros que laboraban en un socavón el pasado 4 de junio. Tristemente, la faena se vio interrumpida por una explosión que dejó atrapadas a siete personas que han tenido que ser rescatadas.

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La tragedia ocurrió en la mina San Antonio 3, ubicada en la vereda Peñas de Cajón, en horas de la tarde de este jueves. Una vez se tuvo conocimiento del incidente, funcionarios de la Estación de Seguridad y Salvamento Minero de Ubaté fueron hasta el lugar para iniciar labores con tal de ubicar a las víctimas. Solo una persona fue sacada con vida a las pocas horas de que ocurriera la explosión. Las causas todavía son desconocidas.

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Tras varias horas de trabajo, la Agencia Nacional de Minería (ANM) confirmó la recuperación de los restos mortales de cinco de los mineros que quedaron atrapados en la mina San Antonio 3. Los cuerpos fueron entregados al CTI de Ubaté. Sin embargo, las labores coordinadas con otras autoridades persisten en el lugar, ya que todavía queda un minero adentro. El trabajo ha sido acompañado por la Secretaría General y de Gobierno, Inspección de Policía, Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ubaté, Policía Nacional, Agencia Nacional de Minería – Salvamento Minero, Secretaría de Energía y Minería Sostenible de la Gobernación de Cundinamarca, Defensa Civil Colombiana, Cruz Roja Colombiana y personal médico.

La entidad manifestó que lamenta lo sucedido y le expresó a familia, amigos y compañeros de las víctimas su solidaridad. “Los acompañamos en este difícil momento”, dice el mensaje.

En un comunicado emitido por la administración municipal se pudo conocer que las actividades de rescatado han experimentado dificultades por la presencia de obstáculos en la zona de trabajo, los cuales impiden el acceso seguro de los socorredores mineros.

Hace un mes exacto, Sutatausa fue escenario de una tragedia similar en la mina La Ciscuda. En esa ocasión quedaron atrapados seis mineros. Nueve fallecieron y sus cuerpos fueron rescatados en el desarrollo de las labores que desempeñaron las autoridades por horas.

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María Paula Rodríguez Rozo
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