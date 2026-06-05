Video muestra cuando hombre murió electrocutado al subir a un poste en Medellín: esta sería la razón

Un hecho que quedó registrado en video y generó múltiples reacciones en redes sociales se presentó en el barrio Moravia, en el nororiente de Medellín, donde un hombre murió tras recibir una descarga eléctrica luego de subir a un poste de energía.



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De acuerdo con reportes de las autoridades, la situación se originó el jueves 4 de junio de 2026 en medio de una riña entre vecinos en inmediaciones de la carrera 57 con calle 85. La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá acudió al lugar tras recibir reportes de alteración del orden público.



¿Por qué el sujeto se subió a un poste?

Al parecer, tras notar la presencia de las autoridades, uno de los implicados decidió huir del sitio. En lugar de abandonar el lugar por la vía pública, el hombre comenzó a desplazarse por los techos de las viviendas y posteriormente escaló un poste de energía.

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Videos grabados por testigos muestran el momento en que el sujeto permanece sobre la estructura, rodeado de cables de alta tensión. Según versiones preliminares, el hombre incluso habría tenido contacto con agua mientras se encontraba en la parte alta, lo que incrementó el riesgo. Segundos después, se produjo la descarga eléctrica. El impacto lo hizo caer desde una altura cercana a los 10 metros, provocándole la muerte en el lugar ante la mirada de decenas de personas que presenciaban la escena.

"La patrulla llegó al lugar, observaron una aglomeración de personas entre ellas un ciudadano en actitud agresiva contra otros vecinos, al ser abordado por los uniformados este hombre sale corriendo, mojándose por todos los chorros de desagüe ya que estaba lloviendo, posteriormente se subió a un poste en donde fue alcanzado por una descarga eléctrica que lo hizo caer de una altura promedio de 10 metros quedando allí sin vida", indicó la Policía de Medellín a Noticias Caracol.



Hombre que murió electrocutado tenía 29 años

La víctima fue identificada por las autoridades como Jhon Alejandro Correa, de 29 años. Organismos de socorro realizaron el levantamiento del cuerpo y acordonaron el área debido al riesgo eléctrico. Sobre las causas que llevaron al hombre a actuar de esa manera, las autoridades indicaron que todo estaría relacionado con la riña previa y el intento de evadir el procedimiento policial. No obstante, algunos reportes señalan que el comportamiento del fallecido también podría estar asociado a posibles problemas de salud mental, información que sigue siendo materia de verificación.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL