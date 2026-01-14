Yeison Jiménez ya había tomado una decisión sobre avioneta en la que se accidentó

La familia y los amigos de Yeison Jiménez lo despidieron en una sentida ceremonia realizada este 13 de enero, que finalizó con sus restos descansando Jardines del Recuerdo, en el norte de Bogotá. Y este miércoles, en el Movistar Arena, sus colegas músicos se reúnen con los fanáticos del ‘aventurero’ para rendirle un magno homenaje de despedida.

El siniestro aéreo en el que murió Yeison Jiménez y cinco personas de su equipo de trabajó ocurrió el pasado sábado en la vereda Romita, en límites entre Paipa y Duitama. Desde ese día se puso en marcha una exhaustiva investigación técnica liderada por la Aeronáutica Civil para determinar las causas de la tragedia. Aunque la aeronave contaba con certificados de aeronavegabilidad vigentes y había operado con normalidad días previos, las autoridades centran ahora su atención en una serie de eventos ocurridos minutos antes del impacto.



Las líneas de investigación de la Aerocivil

El coronel Álvaro Bello, director técnico de investigación de accidentes de la Aerocivil, señaló -en diálogo con Noticias Caracol- que la indagación se divide en dos frentes principales: el técnico y el humano. En el ámbito técnico, se analiza por qué una aeronave de fabricación registrada en 1982, que no contaba con caja negra ni grabadora de voz, se precipitó a tierra apenas un minuto y medio después del decolaje. La Aerocivil estudia la dinámica del impacto, el estado del motor y la hélice para descifrar la velocidad y altitud de vuelo.



Sin embargo, el factor humano ha cobrado especial relevancia debido a un video grabado en cabina momentos antes del despegue. En dichas imágenes se observa al piloto manipulando un teléfono celular y una alerta técnica en el panel identificada como "BAT PRB".

Según Bello, cualquier señal de la máquina requiere una respuesta inmediata del piloto; por tanto, se investiga si hubo una adecuada gestión técnica operacional o si existió una falta de disciplina en vuelo. Asimismo, se evalúa la trazabilidad del entrenamiento de la tripulación y el cumplimiento de los cálculos de peso, balance y rendimiento necesarios para operar en un aeropuerto de alta elevación como el de Paipa.



Habla amigo de Yeison Jiménez

Mauricio Salazar, amigo de Yeison Jiménez y representante de ‘Sírvalo pues’, promotora de los conciertos del artista, contó que la avioneta accidentada estuvo en mantenimiento durante todo el mes de diciembre, por lo que en ese mes se movilizó en vuelos chárter, con el objetivo de cumplir con sus compromisos artísticos en los diferentes escenarios de Colombia.

La avioneta retomó sus labores el 31 de diciembre, con un vuelo de Cali a Cartagena. Sobre el mantenimiento, Salazar dijo que “no era una avioneta muy nueva, pero que no había presentado tanto inconveniente. De todas maneras, era un mantenimiento preventivo”. Añadió que el susto que Jiménez tuvo en un vuelo en Medellín se registró en la misma avioneta en la que perdió la vida.

De hecho, según Salazar, uno de los propósitos de Yeison este año era cambiar de avioneta. “Tenía avanzado comprar un avión más moderno este año”, contó en Blu Radio. También reiteró que ya estaba planeado que cuando el artista cumpliera 35 años se retiraría de los escenarios, para hacer conciertos más exclusivos.



¿Cuál fue el incidente de Yeison Jiménez en Medellín?

El incidente al que se refiere Salazar fue narrado por Yeison Jiménez en 'Se dice de mi', de Caracol Televisión. El músico dijo que fue en en Medellín un 24 de mayo, apenas diez días antes del nacimiento de su hijo. A pesar de que el avión acababa de salir de mantenimiento, la situación comenzó apenas 13 o 14 segundos después de despegar.

Al elevarse, Yeison dijo que sintió unos ruidos ("puf puf") y notó que los parámetros de vuelo estaban mal: no tenían velocidad, el avión no subía y los indicadores de ambos motores marcaban "bad left, bad right".

El avión nunca logró levantarse y sobrevolaba a la mitad de la altura de los edificios de Medellín. Se encontraban en línea recta hacia una montaña y el camarógrafo notó que salía agua de uno de los motores. Ante la falta de velocidad para subir o girar, el piloto consideró como única opción lanzarse al río Medellín.

En un momento decisivo, el piloto logró subir los "coflats", lo que permitió que la aguja de velocidad subiera un poco. Lograron girar hacia la pista y aterrizar con los motores a máxima potencia y las temperaturas en rojo. Tras el aterrizaje, se descubrió que la causa del fallo fue que en el taller no habían apretado bien el turbo, el cual se soltó durante el vuelo. Esta experiencia traumática llevó a Yeison a sufrir de depresión durante cuatro meses y a requerir ayuda psicológica, ya que durante el incidente su mayor temor era morir sin conocer a su hijo varón, quien nació pocos días después.

NOTICIAS CARACOL