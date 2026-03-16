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Nequi no funcionará en esta fecha de marzo: no se podrá ingresar a la app ni hacer pagos

La compañía informó que el objetivo de la jornada es implementar mejoras internas en su sistema. Vea la fecha y hora exactas para que se programe.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 16 de mar, 2026
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Nequi no funcionará en marzo 2026: fecha y hora exacta de la actualización
Nequi no funcionará en marzo 2026: fecha y hora exacta de la actualización -
Fotos: Getty Images

La plataforma Nequi anunció que realizará una actualización tecnológica programada para la madrugada del lunes 23 de marzo de 2026, un proceso que generará la suspensión temporal de su aplicación y de todas las operaciones que dependen de ella. La información fue comunicada por la entidad a sus usuarios, quienes deberán tener en cuenta la fecha y el horario exacto en el que no será posible usar la app para enviar dinero, pagar, recargar o consultar saldos.

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¿En qué fecha no funcionará Nequi?

El mantenimiento está previsto para llevarse a cabo entre las 3:00 a. m. y las 5:00 a. m. del lunes 23 de marzo. Durante ese intervalo de dos horas, Nequi no permitirá el ingreso a la aplicación ni el uso de ninguna de sus funciones. La empresa informó que el objetivo de la jornada es implementar mejoras internas en su sistema, labores que no pueden realizarse sin interrumpir el servicio debido a los ajustes técnicos que deben aplicarse sobre la infraestructura que soporta las transacciones digitales.

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El horario escogido por Nequi corresponde a una franja de baja actividad, según sus análisis internos de uso. La compañía acostumbra programar este tipo de procesos en horas en las que el flujo de transacciones es más reducido, con el fin de disminuir el impacto entre quienes utilizan la aplicación como herramienta cotidiana para pagos, envíos y movimientos bancarios. Aunque se trata de una pausa breve, implica que cualquier operación programada o planeada para ese momento no podrá ejecutarse hasta que finalice la actualización.

"El lunes 23 de marzo de 2026, entre las 3:00 a.m. y 5 a.m. estaremos mejorando nuestra tecnología para ti. Durante ese rato no podrás entrar a la App o hacer pagos con Nequi", informó Nequi a través de un comunicado.

Nequi se separará de Bancolombia

De otro lado, Nequi avanzará hacia un cambio estructural en 2026, año en el que dejará de estar vinculada a Bancolombia para operar como una entidad financiera independiente. La decisión se sustenta en un proceso que inició hace varios años y que incluyó trámites regulatorios, ajustes tecnológicos y la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia, que habilitó a Nequi para funcionar como compañía de financiamiento con personería propia.

Según directivos del Grupo Cibest, la separación se hará efectiva entre el tercer y cuarto trimestre de 2026, periodo en el que Nequi completará la transición legal, operativa y tecnológica necesaria para funcionar de manera autónoma dentro del sistema financiero colombiano. Aunque la independencia marcará un cambio institucional importante, la plataforma seguirá haciendo parte del mismo holding empresarial, por lo que las operaciones seguirán bajo la supervisión de la autoridad financiera.

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Para los usuarios, la separación no implicará cambios en el funcionamiento diario. Las cuentas, saldos, transacciones, canales de acceso y servicios seguirán operando como de costumbre. La desvinculación busca fortalecer la capacidad de Nequi para desarrollar productos propios y ampliar su oferta digital sin alterar la experiencia de quienes usan la aplicación.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA
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