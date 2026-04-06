Nequi suspenderá uno de sus servicios para esta fecha de abril: no podrá enviar ni recibir dinero

Para nadie es un secreto que Nequi es una de las billeteras más utilizadas en Colombia no solo por compradores, sino por comerciantes y empresarios. Un gran número de personas usa esta plataforma para realizar pagos de servicios, recibir y enviar dinero, solicitar préstamos, entre otros. La empresa anunció en las últimas horas que suspenderá uno de sus servicios en una fecha del mes de abril.



Nequi suspenderá temporalmente su servicio de transferencias internacionales

La medida no implica el cierre total de la aplicación ni afecta todas las funciones. El servicio que tendrá la pausa corresponde a las operaciones de envío y recepción de dinero desde el exterior, conocidas como remesas o transferencias internacionales, y el corte está programado para una fecha puntual.

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Según lo indicado por la plataforma, la suspensión se realizará el martes 7 de abril, entre las 12:00 de la madrugada y la 1:30 de la mañana. Durante ese tiempo, no se podrán recibir ni enviar giros desde otros países usando Nequi. El resto de las funciones seguirán habilitadas, lo que significa que la aplicación continuará operando para movimientos dentro del país.

Nequi explicó que este tipo de intervenciones se hacen de forma periódica para revisar el funcionamiento de ciertas funciones de la plataforma. En este caso, el ajuste se concentra en la infraestructura que procesa las transferencias internacionales. La empresa eligió una franja horaria de madrugada para reducir el impacto, debido a que en ese momento se registra menor volumen de operaciones.



Durante la ventana de mantenimiento, los usuarios que esperen dinero desde el exterior no verán reflejada la transacción en sus cuentas. Tampoco será posible enviar fondos hacia otros países. Las operaciones quedarán en espera hasta que el sistema vuelva a estar activo. Por esta razón, Nequi recomendó que los giros se realicen antes de la medianoche del lunes 6 de abril o que se programen después de la 1:30 de la mañana del martes.



Cabe destacar que, a diferencia de otros mantenimientos que han generado confusión entre los usuarios, esta suspensión no afecta servicios como transferencias entre cuentas Nequi, pagos en comercios, recargas de celular, consultas de saldo ni movimientos dentro del territorio nacional.



Nequi le explica a usuarios qué deben tener en cuenta tras su separación de Bancolombia

Nequi avanza en su proceso de separación de Bancolombia y, ante las dudas que han surgido entre los usuarios, la plataforma explicó qué deben tener en cuenta frente a este cambio. La transición permitirá que Nequi opere como una entidad financiera independiente durante el tercer o cuarto trimestre de 2026, tras la autorización otorgada por la Superintendencia Financiera de Colombia en octubre de 2025, cuando se avaló su funcionamiento como Nequi S. A. Compañía de Financiamiento.

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La empresa aclaró que esta separación no implica cambios inmediatos para quienes usan la aplicación. Las personas podrán seguir ingresando desde la misma app, con los mismos datos y sin modificaciones en los saldos ni en el manejo de las cuentas. Tampoco será necesario realizar trámites adicionales o actualizaciones especiales, ya que la operación diaria continuará como hasta ahora.

Nequi explicó que el proceso será gradual y está diseñado para que los usuarios no perciban alteraciones en el uso cotidiano de los servicios. Aunque la relación operativa con Bancolombia cambiará, ambas entidades seguirán perteneciendo al Grupo Cibest, por lo que no se trata de una ruptura total, sino de una reorganización administrativa y financiera.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL