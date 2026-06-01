Resultados Caribeña Noche último sorteo del lunes 1 de junio de 2026: números ganadores

Comienza el sexto mes del año y con él se renuevan las expectativas de miles de apostadores en todo el territorio nacional. Este lunes 1 de junio, el sorteo de La Caribeña Noche se toma la agenda de los juegos de azar como uno de los más esperados de la jornada nocturna. Ciudadanos de diversas regiones del país, especialmente de la Costa Norte, aguardan con sus tiquetes en mano el reporte oficial que determine la combinación ganadora de hoy.

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El sorteo se realiza bajo un riguroso marco de legalidad, contando con la presencia de delegados de los entes de control y las autoridades locales, lo que garantiza la transparencia y la total aleatoriedad en el manejo de las balotas.



Número ganador de Caribeña Noche - Lunes 1 de junio de 2026

A continuación, se presenta el espacio reservado para la cifra oficial que dictamine la suerte en la noche de hoy:



Número ganador: 8 - 8 - 2 - 8

Quinta balota: 2

(Nota editorial: El sorteo de los días lunes se lleva a cabo habitualmente a las 10:30 p. m. A esa hora se actualizara este espacio con el número de cuatro cifras certificado por la mesa de delegados).



Historia y funcionamiento

La Caribeña Noche posee una historia estrechamente ligada a la cultura de apuestas del Caribe colombiano. Diseñado inicialmente para satisfacer la demanda de un público regional que buscaba un juego ágil, dinámico y diario, el sorteo no tardó en expandirse al interior del país gracias a la confiabilidad de sus operadores. Hoy en día, es una de las marcas de chance más consolidadas en el mercado nacional.

Su funcionamiento técnico se basa en un sistema de baloteras neumáticas que seleccionan cuatro dígitos de forma independiente. Adicionalmente, el juego incorpora un sistema de premiación flexible según las directrices de Coljuegos, asegurando que cada sorteo cumpla con los estándares técnicos requeridos para evitar cualquier manipulación externa.



¿Cómo jugar y cuál es el valor de la apuesta?

La principal característica de La Caribeña Noche es que no requiere la compra de un billete cerrado con un costo elevado. Al operar bajo la modalidad de chance, el usuario tiene la libertad de configurar su propia apuesta:



Mecánica: El jugador debe elegir un número compuesto por cuatro cifras (del 0000 al 9999).

El jugador debe elegir un número compuesto por (del 0000 al 9999). Costo: El valor del formulario es variable y se adapta al presupuesto del ciudadano, permitiendo apuestas legales desde montos mínimos como $500 pesos (más el IVA correspondiente).

El valor del formulario es variable y se adapta al presupuesto del ciudadano, permitiendo apuestas legales desde montos mínimos como (más el IVA correspondiente). Plan de premios: El sistema ofrece distintas categorías de ganadores. El premio mayor se otorga a quien acierte las cuatro cifras en el orden exacto. No obstante, también se generan incentivos económicos para los aciertos de las tres primeras cifras, las tres últimas, o las dos últimas cifras (modalidad tradicionalmente denominada "pata"). El monto a recibir dependerá directamente de los pesos apostados por cada formulario.

Para realizar el seguimiento en vivo del sorteo de este lunes, los usuarios deben tener en cuenta los horarios oficiales de la organización:



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

10:30 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La transmisión televisiva oficial se realiza en directo a través de la señal del Canal Telecaribe. De manera simultánea, una vez finalizado el evento y firmada el acta oficial, el resultado es publicado en las plataformas digitales y redes de servicios autorizadas como SuperGiros y Record.



Guía de pasos para reclamar el premio

En caso de que su número resulte favorecido en el sorteo de esta noche, es indispensable adelantar el trámite de cobro bajo los siguientes parámetros legales:



Conservación del tiquete: El formulario físico original es el único documento válido ante la ley para el cobro. Este no debe presentar enmendaduras, tachaduras, ni alteraciones de ningún tipo. Premios menores: Si la suma obtenida es inferior a los $500.000 pesos, puede acercarse inmediatamente a cualquier punto de servicio o sucursal autorizada de la red de apuestas donde adquirió el chance. Premios de mayor cuantía: Para montos elevados, el ganador debe presentarse en la sede principal del concesionario portando su cédula de ciudadanía original.

Recuerde que, de acuerdo con el Estatuto Tributario vigente en Colombia, los premios de azar que superen los topes estipulados por la DIAN se encuentran sujetos a una retención en la fuente del 20% por concepto de Ganancias Ocasionales. Asimismo, cabe recordar que cada apuesta realizada contribuye de forma directa a la generación de recursos para el sistema de salud pública del país.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.