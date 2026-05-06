Acusan a Paulina Rubio de "torturar" a su hijo de 15 años: así reaccionó la cantante

Casi un año después de que la cantante mexicana Paulina Rubio fuera enviada a terapia familiar por un incidente con su hijo adolescente en su casa en Miami, el escándalo de la artista sigue ante los tribunales. Rubio se está enfrentando a su expareja y padre del menor, Nicolás 'Colate' Vallejo-Nágera, quien la denunció por supuestamente agredir físicamente a su hijo.

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El caso se ha hecho noticia una vez más ante las recientes declaraciones del hijo de Paulina Rubio y el empresario español, quien tiene 15 años y habría asegurado ante el tribunal, según citan medios internacionales, que no quiere vivir con su mamá.



¿Qué pasa entre Paulina Rubio y su hijo de 15 años?

Aunque Paulina Rubio y Nicolás 'Colate' Vallejo-Nágera se han enfrentado legalmente por diferentes motivos relacionados con su hijo en común desde su separación en 2012, en esta ocasión la denuncia presentada en mayo de 2025 contra la mexicana por agresión física a su hijo ha tomado más relevancia.

El juicio en una corte de Miami, Estados Unidos, inició recientemente y fue en la tercera audiencia en la que se revelaron acusaciones más fuertes contra 'La chica dorada'. Rubio y Colate se pelean por la guardia y custodia del menor que hasta el año pasado había vivido con su madre en Miami, pero todo parece indicar que los deseos del joven son otros.



Recientemente se han revelado los documentos de este juicio en medios internacionales y se ha conocido que el adolescente de 15 años aseguró que "ama a su madre, pero que no puede vivir con ella en Miami". Habría agregado que su deseo es vivir con su padre en España, pues con la cantante "el día a día para él es exhaustivo".



La abogada de Colate ha señalado que el menor de edad vive en un entorno de "batallas constantes" con su mamá, quien suele castigarlo quitándole el celular, "el cual es su única forma de comunicación con su padre". Señaló también que "el comportamiento errático de la mamá lo que ha dañado su relación con su hijo y lo hace sentir emocionalmente inseguro en casa con ella".

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Sin embargo, las acusaciones más fuertes contra la cantante mexicana llegaron en la más reciente audiencia ante la Corte de Familia de Miami el pasado 4 y 5 de mayo. “A este niño lo tienen aquí en una tremenda tortura”, aseguró la abogada del empresario español frente a las autoridades, agregando que el niño "no es feliz" y que suele enfrentar "episodios de gritos".

De la misma forma, al lugar llegó a declarar la actual guardiana del menor, quien aseguró que el hijo de Paulina Rubio le confesó que la cantante "fuma marihuana". Aunque la abogada de 'Colate' le insistió a la mujer que confirmara la situación, la niñera solo apuntó a decir que no tiene pruebas al respecto, tan solo que fue algo que el adolescente le mencionó.

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"Yo había escuchado acusaciones de drogas antes, la mamá se sometió a pruebas de abuso de drogas y la corte aseguró que no había ningún rastro de drogas, pero el niño dijo que su mamá fuma marihuana", aseguró la mujer en la audiencia.



La reacción de Paulina Rubio ante las acusaciones en su contra

Según los medios internacionales que han cubierto este juicio, Paulina Rubio no tardó en reaccionar a las acusaciones que estaba dando su ex en el juicio de "tortura" y consumo de sustancias. Señalaron que la incomodidad de la mexicana fue inmediata y que su abogada tuvo que intervenir para que la artista no interviniera mientras la contraparte exponía sus argumentos.

Por su parte, la defensa de la intérprete de 'Ni rosas ni juguetes' negó todas las acusaciones de 'Colate' y entregó su propia versión de la relación madre-hijo de la cantante. Aseguró que la mexicana de 54 años "ejerce su rol desde la corrección y la disciplina", mientras que su exesposo busca "malcriar" al menor de edad. "Es una persona permisiva con el menor y solo lo hace para hacer quedar mal a Paulina", planteó.

Rubio expuso ante el tribunal una situación en la que su hijo se vio involucrado en el robo a un supermercado junto a unos amigos. Mientras la cantante quiso reprenderlo por sus actos, aseguró que el padre habría reaccionado defendiéndolo. "En lugar de colaborar con la madre para abordar la situación y orientar al menor, el padre decidió presentar a la madre como alguien que no lo apoyaba y convenció al menor de que ella actuaba en contra de sus intereses".

La próxima audiencia está prevista para el próximo viernes 8 de mayo en la que se espera que la jueza dé una resolución definitiva al caso.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co