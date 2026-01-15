Capítulo 2 de La Reina del Flow 3: Charlie Flow sigue afectado por desaparición de Yeimy Montoya

La Reina del Flow conquistó una vez más a sus seguidores con su tercera temporada. El inicio de esta nueva parte de la historia tiene atrapados a todos por los problemas que enfrenta la familia de Yeimy Montoya y Charlie Flow con tan solo dos episodios.



¿Dónde ver el segundo capítulo 2 de La Reina del Flow 3?

En caso de haberse perdido el segundo capítulo de la tercera temporada de La Reina del Flow en la noche del 14 de enero, o en caso de querer repetirlo, los seguidores de la historia pueden disfrutarlo dando clic en este enlace, en la página oficial de Caracol Televisión.



¿Qué pasó en el segundo capítulo de La Reina del Flow 3?

Tras la desaparición de La Reina del Flow, Charlie Flow y Erick se embarcaran en un misión de rescate en la selva del Guaviare para hallarla. Sin embargo, se encontraron con un grupo al margen de la ley que los capturó, solo lograron encontrar al piloto de la aeronave que se accidentó, quien les dijo que le dijo a Yeimy que saltara antes de estrellarse. También hallaron el cuaderno en el que la mujer escribe sus composiciones.

En medio de eso, ambos fueron rescatados y sacados de la selva cuando se halló el cuerpo sin vida de una mujer cerca a los restos del avión. Por fortuna, se trataba de la mujer que acompañaba a Yeimy, lo que le dio esperanzas a Charlie Flow de encontrar con vida a la cantante.

Por otro lado, Marinilla, uno de los nuevos personajes, sigue causando caos con sus preguntas en ruedas de prensa y videos de chismes. El periodista, aliado de Mike Rivera, sube videos señalando a Charlie Flow como el posible responsable de lo que pasó con La Reina del Flow, considerando lo que le hizo en el pasado. Con esas acusaciones, hizo que el cantante lo golpeara en medio de una rueda de prensa.



También se mostró un poco más de la vida de Sky, la fanática de La Reina del Flow y la relación con su hermana y novio, quienes a sus espaldas no solo la traicionan, sino que también conspiran para que su talento no sea reconocido.



¿Capítulos de La Reina del Flow llegarán a Netflix?

Luego de su éxito en televisión nacional, La Reina del Flow conquistó el público internacional y fue una de las series más vistas en Netflix en diferentes países. Después de dos años de espera, se confirma que la tercera temporada de la serie también llegará a la plataforma streaming.



Tras el estreno el 13 de enero, desde este miércoles 14 de enero Netflix tiene en su catálogo la primera tanda de 19 episodios de los 64 que la conforman. Los capítulos de toda esta temporada llegarán en tres tandas a la plataforma.

Netflix ha confirmado que la segunda tanda de episodios, del capítulo 20 al 40, estará disponible en el catálogo de la plataforma desde el próximo 9 de febrero de 2026. Finalmente, no se ha confirmado cuándo estarán disponibles los capítulos del 41 al 64 en Netflix, pero se estima que sea en marzo.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL