Conrado Osorio, actor de Padres e Hijos, celebró su cumpleaños enfrentando el cáncer en el hospital

En 2024, el famoso actor colombiano Conrado Osorio fue diagnosticado con cáncer de colon, el cual hizo metástasis hace algunos meses, según compartió él mismo con sus seguidores en redes sociales. Por ese motivo, Osorio permanece hospitalizado y tuvo que celebrar su cumpleaños en el centro médico.



¿Qué le pasó al actor Conrado Osorio?

Luego de dar a conocer que había sido diagnosticado, el actor recordado por su trabajo en producciones como 'Padres e Hijos', 'Los canarios' o 'La viuda negra', desapareció de las redes sociales. El pasado 16 de septiembre reapareció para anunciar que debía ser hospitalizado porque el cáncer hizo metástasis.

Conrado Osorio también contó que desarrolló otras complicaciones de salud, pero que en medio de todo se mantenía esperanzado en su lucha contra la enfermedad. "No ha sido fácil pero Dios nos da la fortaleza; vamos siempre de su mano", indicó.

Ahora el actor nuevamente compartió en sus redes sociales una actualización de su vida, esta vez celebrando su cumpleaños en el hospital. "En este día que está terminando solo quiero decir: Dios gracias por tanto, por estos años de vida, por mi familia y amigos por tantas personas regalándome una oración por mi recuperación. Se siente bonito y llena el alma. Dios padre que se haga tu voluntad".



En el video compartido por el actor se puede ver que su familia y conocidos llegaron hasta su habitación en el hospital para celebrar un nuevo año de su vida. Al lugar le llevaron un pastel y globos, pasando un rato agradable con él en ese día especial.



Conrado Osorio cumplió 49 años el pasado 28 de octubre, luego de un año viviendo con cáncer de colon. En su publicación, además, recibió felicitaciones y mensajes de apoyo de parte de varios colegas y amigos como Josse Narváez, Ramiro Meneses, Christian Tappan, Cristina Umaña y Eileen Moreno.

“Han sido semanas difíciles, con complicaciones nuevas digámoslo así. Gracias a Dios me quiere mucho, me tiene acá y me pone todo para que tenga el recurso para poderme tratar”, dijo el actor en videos previos actualizando a sus seguidores sobre su estado de salud. Sobre su tratamiento ha dicho que ha tenido retrasos por trámites y un problema de plaquetas.

A lo largo de este año, el actor también descubrió que había vivido con un solo riñón en funcionamiento, eso hizo que fuera necesaria una nefrostomía, un procedimiento en el que le colocan una sonda en el riñón para drenar la orina hacia el exterior.

"Es la realidad es lo que hay, lo tengo que decir, es lo que hay. De todas maneras hay que echarle ganas. Gracias por sus oraciones, han sido semanas tan difíciles que no he tenido ánimo, ni ganas de contestar mucho, uno trata de no dejarse ganar, me concentro en estar bien y saber que Dios tiene el remedio y para adelante", expresó en otro video.



¿Quién es Conrado Osorio?

Conrado Osorio es un actor colombiano con una sólida trayectoria en televisión, cine y teatro, reconocido por su versatilidad interpretativa y su capacidad para encarnar personajes complejos y emocionalmente potentes. El bogotano inició su carrera artística en la década de los 2000 tras formarse en artes escénicas, y construyó un gran perfil actoral.

En televisión ha hecho parte de telenovelas y series colombianas como 'El cartel de los sapos', 'Padres e hijos', entre otras, donde ha interpretado desde figuras de autoridad hasta hombres comunes atravesados por dilemas morales. Su rostro se hizo familiar para las audiencias. Además, ha incursionado en proyectos de cine independiente, donde su trabajo ha sido elogiado por la crítica por su autenticidad y compromiso actoral.

