Conrado Osorio, actor de Padres e Hijos, celebró su cumpleaños enfrentando el cáncer en el hospital

"Se siente bonito y llena el alma", expresó el actor al ver que amigos y familiares celebraron junto a él en el hospital.

Por: María Paula González
Actualizado: 29 de oct, 2025
Conrado Osorio
El actor Conrado Osorio fue diagnosticado con cáncer de colon en 2024 -
Fotos: @conradoosorio

