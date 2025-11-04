¿Es verdad que Millie Bobby Brown, de Stranger Things, denunció por acoso a David Harbour?

A pocos días del estreno de la quinta y última temporada de Stranger Things un escándalo envuelve a la serie y está relacionado con dos de sus grandes estrellas. Se trata de Millie Bobby Brown, quien le ha dado vida a la querida Eleven, y David Harbour, quien a su vez ha interpretado a Jim Hopper, el oficial de Hawkins.

En la serie, Brown y Harbour construyen un gran vínculo en el que Hopper se convierte en el protector y figura paterna de Eleven. Sin embargo, parece que en la vida real esa relación no fue tan positiva, lo que llevó a la actriz a denunciar a su colega por “acoso y hostigamiento”.



Esto se sabe de la denuncia de Millie Bobby Brown a David Harbour

La denuncia fue revelada por el Daily Mail, publicación en la que se aclaró que la acusación no tiene nada que ver con conductas sexuales inapropiadas. El medio británico resaltó que la actriz de 21 años presentó una denuncia formal de "páginas y páginas" justo antes de comenzar las grabaciones la quinta temporada de Stranger Things.

Lo que se menciona en la denuncia es que David Harbour, de 50 años, realizó múltiples acciones y comentarios que incomodaban a la joven actriz. Ante lo ocurrido, se detalló que Millie Bobby Brown solicitó que a lo largo de las grabaciones su representante legal debía acompañarla en cada escena en la que tuviera que compartir con Harbour.



Por ahora, no hay pronunciamientos oficiales sobre esta situación de Millie Bobby Brown, David Harbour ni de Netflix. El medio internacional tan solo añadió que la investigación por la denuncia "duró meses". A pesar de la falta de pronunciamientos, la noticia ha dejado a los millones de fanáticos de la serie bastante preocupados y tristes por la situación.



Los comentarios de David Harbour sobre Millie Bobby Brown

Ante la revelación de la denuncia de Millie Bobby Brown a David Harbour -quien por estos días también ha enfrentado líos por su separación de Lily Allen, cantante que lo expuso en su más reciente álbum como un hombre infiel y manipulador-, se han revivido algunos comentarios que hizo el actor sobre su coestrella en el pasado.



Años atrás, David Harbour expresó en el podcast That Scene with Dan Patrick lo que pensaba de Millie Bobby Brown y cómo era su relación con ella. "Millie y yo siempre hemos tenido una especie de relación especial porque la conocí cuando era muy joven. La conocí antes de que alcanzara toda esta fama. Siento un gran instinto protector hacia ella. Me preocupa mucho. Me preocupa ella, la fama y todo con lo que tiene que lidiar".



¿Cuándo se estrena la última temporada de Stranger Things?

Desde su debut en 2016, 'Stranger Things' se consolidó como una de las producciones más influyentes de la era del streaming. Inspirada en la cultura pop de los años 80, la serie mezcló ciencia ficción, terror y nostalgia con una narrativa cargada de misterio y emoción. Ahora, casi una década después, los fanáticos se preparan para el desenlace de una historia que definió una época para Netflix y para toda una generación de espectadores.

La quinta temporada, que se estrenará en tres partes, promete una conclusión épica.



Parte 1: 26 de noviembre de 2025

Parte 2: 25 de diciembre de 2025

Parte 3 (episodio final): 31 de diciembre de 2025

Según confirmó la compañía, esta última entrega contará con ocho capítulos, y retoma la historia tres años después del devastador final de la cuarta temporada, cuando el portal entre el 'Upside Down' y Hawkins quedó completamente abierto.

