En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TOMA DEL PALACIO
JAIME ESTEBAN MORENO
ACCIDENTE AV. MUTIS
ACCIDENTE METRO DE BOGOTÁ
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA SUB-17
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / ¿Es verdad que Millie Bobby Brown, de Stranger Things, denunció por acoso a David Harbour?

¿Es verdad que Millie Bobby Brown, de Stranger Things, denunció por acoso a David Harbour?

Aunque no se ha dado un pronunciamiento oficial sobre la demanda, se conocieron detalles de los cambios que se hicieron en las grabaciones de la última temporada.

Por: María Paula González
Actualizado: 4 de nov, 2025
Comparta en:
Millie Bobby Brown y David Harbour
Millie Bobby Brown y David Harbour -
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad