Último tráiler de Stranger Things 5 antes de su estreno: ¿qué se reveló?

El 30 de octubre Netflix reveló un nuevo tráiler de la quinta temporada de su serie más exitosa a nivel mundial: Stranger Things. Se trata del último adelanto de la temporada que le dará cierre a la serie de suspenso y terror que atrapó a millones de usuarios con las aventuras sobrenaturales de un grupo de jóvenes amigos que empiezan a descubrir la vida mientras enfrentan a un ser maligno.



¿Qué pasa en el último tráiler de Stranger Things?

Este último tráiler dejó a los fans de la serie con una gran expectativa, debido a los pequeños pero intensos momentos que se lograron ver. Nuevamente Eleven, Will, Mike Dustin, Lucas y Max deberán confiar en la fuerza de su amistad para enfrentarse a Vecna, quien está decidido en acabar con su mundo y llevarlos a todos al Upside Down.

Además del grupo de amigos, se puede ver también que personajes como Steve, Hopper, Robin, Nancy, Jonathan y Joyce se unirán a los pequeños, no solo para protegerlos, sino esta vez uniendo sus conocimientos y fuerzas en contra de la amenaza que ataca contra todos.

Los hermanos Duffer, creadores de la serie, han manifestado que la quinta temporada será nostálgica y dará cierre a la historia llevándola a su raíz. Eso se puede anticipar al ver que, una vez más, Vecna intentará tomar poder sobre Will Byers, el niño con el que empezó todo, para que lo ayude en su plan de llevar el Upside Down a su mundo. Además, para los fans de la parte musical de Stranger Things -uno de los factores importantes de la producción- en el tráiler la música de fondo fue 'Who Wants To Live Forever', de Queen.



¿Cuándo se estrena la última temporada de Stranger Things?

Desde su debut en 2016, 'Stranger Things' se consolidó como una de las producciones más influyentes de la era del streaming. Inspirada en la cultura pop de los años 80, la serie mezcló ciencia ficción, terror y nostalgia con una narrativa cargada de misterio y emoción. Ahora, casi una década después, los fanáticos se preparan para el desenlace de una historia que definió una época para Netflix y para toda una generación de espectadores.



La quinta temporada, que se estrenará en tres partes, promete una conclusión épica.



Parte 1: 26 de noviembre de 2025

Parte 2: 25 de diciembre de 2025

Parte 3 (episodio final): 31 de diciembre de 2025

Según confirmó la compañía, esta última entrega contará con ocho capítulos, y retoma la historia tres años después del devastador final de la cuarta temporada, cuando el portal entre el 'Upside Down' y Hawkins quedó completamente abierto.



Resumen ejecutivo de Stranger Things

A lo largo de los últimos nueve años 'Stranger Things' se ha convertido en un referente cultural, uniendo el horror sobrenatural con la nostalgia ochentera y profundas historias humanas. Para estar al día de la trama, un pequeño resumen de lo que ha pasado en las primeras cuatro temporadas:



Temporada 1 (2016): Will Byers desaparece en Hawkins y aparece Eleven, una niña con poderes sobrenaturales. Descubren el Mundo del Revés y el primer Demogorgon.

Temporada 2 (2017): Se amplía el universo con nuevas y temibles criaturas y la amenaza latente del Mind Flayer, culminando con una fiesta en Starcourt Mall.

Temporada 3 (2019): Los personajes jóvenes descubren y enfrentan a una célula rusa en las instalaciones bajo el centro comercial. Joyce y Hopper descubren secretos en Rusia.

Temporada 4 (2022): El punto de inflexión con la revelación de Vecna como Henry Creel, la brecha dimensional que une Hawkins al Mundo del Revés y el conmovedor sacrificio de múltiples personajes.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL