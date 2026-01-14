Homenaje a Yeison Jiménez: Arelys Henao conmovió cantando 'Nadie es eterno'

En el homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá, varios de sus colegas se subieron al escenario para dedicarle canciones o interpretar algunas del artista. Uno de los momentos más conmovedores lo dio Arelys Henao, quien decidió en el evento también recordar al Rey del Despecho, Dario Goméz.

Al subir al escenario, vestida de blanco, Arelys Henao expresó que "estamos muy tristes porque se va un amigo, un hijo, un papá, un esposo. Él era un hombre muy familiar, yo les quiero pedir que se amen en vida, que se perdonen en vida porque es en vida que se da el amor".

La cantante agregó que para esta ocasión decidió interpretar la última canción que cantó junto a Yeison Jiménez en un show en el mismo Movistar Arena. "La canté aquí con él y fue muy feliz. Hoy quiero que ustedes la canten conmigo", expresó la artista al público reunido en el recinto de conciertos.



Arelys sorprendió a todos interpretando 'Nadie es es eterno en el mundo', un tema del gran Rey del despecho, Darío Gómez, quien falleció el 26 de julio de 2022.



Arelys Henao hizo llorar a varios de los presentes con la interpretación de ese tema musical que por años ha representado y acompañado los momentos más tristes de los colombianos despidiendo a quienes quieren.

En el escenario también se presentaron Pipe Bueno, Alzate, Jessi Uribe y Paola Jara, Luisito Muñoz, Sebastián Ayala, Pasaborddo, Ciro Quiñonez, Jhon Álex Castaño, Jhonny Rivera y Andy Rivera. Para homenajear a Jiménez en Bogotá se reunieron los grandes representantes del género regional colombiano.

“Amen, perdonen rápido, abracen al que tienen al lado y digan te amo, porque a veces se nos olvida”, dijo Pipe Bueno. Mientras que Luis Alfonso dijo: "Los quiero invitar a que reflexionen algo, muchas veces nos dedicamos a trabajar y hacer dinero porque hay que llenar la nevera de la casa y eso está bien, pero muchas veces no le damos importancia a las cosas que no tienen precio. Disfruten su familia, amen, disfruten, las cosas se viven en vida, cuando estemos en una caja de manera puede ser tarde".

