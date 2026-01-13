Impactante relato de Yeison Jiménez sobre presentimiento de su hija: "No sé qué haría si no estás"

Colombia está de luto por la muerte de Yeison Jiménez. El pasado 10 de enero, el cantante de música popular perdió la vida en un accidente aéreo junto con cinco personas más: su mánager Jefferson Osorio, el fotógrafo Weisman Mora, Óscar Marín y Fernando Torres, pilotos de la avioneta, y Juan Manuel Rodríguez, productor visual del artista.

"¿Será que se está despidiendo de mí?": Yeison Jiménez habló de presentimiento que tuvo su hija

Más allá de los sueños que Yeison Jiménez compartió sobre un accidente aéreo varios meses antes de su fallecimiento, recientemente se viralizó una entrevista del intérprete de "Hasta la madre" con La Liendra, donde dio a conocer una conversación que tuvo con su pequeña hija, Thaliana, quien en ese entonces tenía 5 años.

Todo ocurrió mientras el artista recorría una finca ganadera, cuando su esposa lo llamó para transmitirle preocupación: Thaliana estaba llorando y le decía que “necesitaba a su papá”. En su voz se percibía angustia, así que finalmente el artista se comunicó con ella. “Papá, es que yo no me puedo quedar sin ti", le dijo la pequeña al cantante.



“¿Cómo así, mi amor? Yo voy a estar ahí siempre para ti, esta semana llego a la casa. ‘No, papá, es que tú no entiendes, es que esto es muy difícil, es que me haces mucha falta’. Me dice: ‘Papá, yo no sé qué haría si tú no estás’, con cinco añitos”, recordó Yeison Jiménez. “Yo empiezo a llorar en el carro y digo: ‘¿Será que se está despidiendo de mí? ¿Será que me va a pasar algo?’.



El cantante contó que se trasladó a Bogotá, donde se encontró con su hija: "Llegué, abracé a mi hija y le dije: ‘¿Qué pasó, hija?’. Me dice: ‘No, papá, es que me estabas haciendo mucha falta ayer y sentí que te ibas a ir’”. "Yo decía: ‘me voy a morir’. Lo que la niña me está diciendo es raro y un hijo es un enfoque totalmente diferente de la vida. Ya tú, este cuerpo que uno tiene, si tú dices: ‘sí, me toca entregarlo’, me quemo porque no le pase nada a ella", agregó.

¿Avioneta en la que murió Yeison Jiménez tenía caja negra?

El coronel Álvaro Bello, director técnico de investigación de accidentes de la Aerocivil, confirmó en una entrevista con Noticias Caracol que la avioneta en la que viajaba Yeison Jiménez no contaba con ningún tipo de caja negra, ni grabador de datos ni de voz. Se trata de una aeronave del año 1982, en la que la presencia de estos dispositivos no es obligatoria dentro de la aviación privada.

Durante la conversación, Bello enfatizó en que, "en este caso, un accidente o un incidente grave no quiere decir inmediatamente que el resto de aeronaves sean inseguras o que el espacio aéreo colombiano sea inseguro". "Es un evento que efectivamente hay que atenderlo, hay que investigarlo, hay que lograr determinar factores contribuyentes, su causa raíz y plantear recomendaciones para prevenir eventos futuros similares. Pero no quiere decir que por este evento la aviación en Colombia sea insegura o que este tipo de aeronaves sea insegura".



Homenaje a Yeison Jiménez será en el Movistar Arena

El homenaje público a Yeison Jiménez se llevará a cabo el miércoles 14 de enero de 2026 en el Movistar Arena, ubicado sobre el antiguo Coliseo El Campín. El acceso será completamente gratuito y se realizará en dos turnos: el primero de 12:00 p. m. a 4:00 p. m. y el segundo de 6:00 p. m. a 10:00 p. m., respetando el aforo permitido en cada franja.

La organización ha establecido condiciones claras para el ingreso: solo mayores de 16 años, quienes también podrán asistir con acompañante; se prohibirá el acceso a personas en estado de ebriedad, así como la entrada de alimentos, bebidas y velas, y no se venderá alcohol dentro del recinto. Además, los organizadores alertaron sobre la circulación de falsos intermediarios que están ofreciendo entradas: recalcaron que no se venden boletas, y que cualquier intento de pago será bajo responsabilidad del comprador.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL