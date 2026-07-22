El viaje de Christopher Nolan hasta “La Odisea”: así ha sido la carrera del director de cine

Christopher Nolan tenía 27 años cuando estrenó su primer largometraje, “Following” (1998), que relata la historia de un joven escritor que persigue a extraños en busca de inspiración. No se divisaba todavía la figura que el nombre de Nolan se convertiría dentro del séptimo arte. Para 2026, a punto de cumplir 56 años, es uno de los directores más respetados, encontrando un punto medio entre los éxitos de taquilla y su visión autoral.

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La odisea de Christopher Nolan para convertirse en el director de cine que es hoy inició desde niño, cuando se interesó por hacer películas cortas con una cámara Super 8 que era de su padre. Criado entre Londres (Inglaterra) y Chicago (Estados Unidos), Nolan siempre estuvo entre su herencia británica, del lado de su padre, y su parte estadounidense, del lado de su madre. Aunque se considera más británico, su cine ha estado marcado por la industria hollywoodense. Con su segundo largometraje, “Memento” (2000), ya se podía entrever que Nolan era más especial que otros directores contemporáneos. En esta película, Guy Pearce interpreta a un hombre con pérdida de memoria a corto plazo que intenta rastrear al asesino de su esposa. La cinta se destacó por el uso de una narrativa en orden inverso.

Él y su hermano Jonathan fueron nominados al premio Óscar a Mejor guion original con ese filme. Con eso, ya el nombre de Nolan resonaba entre los ejecutivos de los principales estudios de cine. En 2002 llegó con “Insomnia”, una película de detectives protagonizada por Al Pacino, Robin Williams y Hilary Swank. Aunque no fue un gran éxito, fue suficiente para que Nolan fuera pedido para dirigir una nueva película de Batman, el icónico personaje de DC Cómics.



Con “Batman inicia”, estrenada en 2005 y protagonizada por Christian Bale, Nolan entró de lleno en el cine comercial y de gran presupuesto. El tono de la película estuvo marcado por un realismo y un acercamiento más pleno del mundo actual, diferenciándose de las adaptaciones anteriores del superhéroe de Ciudad Gótica que tenían un estilo más fantasioso y cercano al material original. Después de lo que significó esta nueva versión de Batman en el cine, Nolan estrenó al año siguiente una película de menor envergadura, pero en la que mantuvo su visión de autor: “El gran truco”. La cinta, también protagonizada por Bale, junto Hugh Jackman y Scarlett Johansson, se adentra en los misterios científicos y la ilusión de un truco supremo.



En 2008, una década después de su debut de largometraje, Nolan regresó a Ciudad Gótica con “Batman: El caballero de la noche”. El director no llegó solo, si no que trajo para esta secuela uno de los villanos más emblemáticos del hombre murciélago: el Guasón, encarnado por Heath Ledger. Este personaje y su interpretación marcarían para siempre las adaptaciones del superhéroe. Luego de estar pasando las páginas de cómics, el director de cine cerró sus ojos para pasar al mundo de los sueños y traer su siguiente película, “El origen” (2010), en la que el personaje de Leonardo DiCaprio roba secretos corporativos a través de la tecnología de entrar en el subconsciente.



Para darle un cierre digno a la trilogía, Nolan volvió al mundo de DC Cómics con “Batman: El caballero de la noche asciende”, estrenada en 2012 y la película más taquillera del director hasta la fecha. Con ese éxito a sus espaldas el cineasta tomó un nuevo rumbo, esta vez con un destino que no había explorado antes, el espacio exterior. En 2014, se estrenó “Interstellar”, protagonizada por Matthew McConaughey y Anne Hathaway, en la que un grupo de exploradores prueban los saltos a través de agujeros de gusano en búsqueda de la sobrevivencia de la humanidad fuera de su hogar nativo. Habiendo navegado historias de misterio, las páginas de los cómics, el mundo de los sueños y aventuras espaciales, el director decidió seguir con un relato de la Segunda Mundial con “Dunkerque” (2017).



Tras su paso por las playas de la ciudad francesa, el director exploró nuevamente un mundo con una lógica y un paso del tiempo peculiar con “Tenet” (2020). En la película, John David Washington y Robert Pattinson se sumergen en los pasillos del espionaje internacional en un contrarreloj que parece ir en sentido contrario.

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Desde su primera nominación al premio Óscar, en 2002, el director no había obtenido el importante galardón por parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. Eso cambió en 2024, cuando su película “Oppenheimer”, estrenada el año anterior, se convirtió en la gran ganadora con siete menciones, dos de ellas para Nolan. La cinta, basada en la vida de J. Robert Oppenheimer, el “padre de la bomba atómica” interpretado por Cillian Murphy, fue uno de los fenómenos cinematográficos del año y finalmente elevó el lugar de Nolan al máximo estándar dentro de la industria de Hollywood.



La Odisea de Christopher Nolan

El pasado 16 de julio se estrenó “La Odisea”, la nueva película de Nolan. El director tomó un poema de 12.109 versos atribuido a Homero para el guion e hizo realidad su sueño de grabar por completo con cámaras IMAX. “Tu experiencia como cineasta influye en las decisiones que tomas de diversas maneras, incluyendo para qué te sientes preparado, para qué crees que tienes las habilidades necesarias y qué te ofrecerá un nuevo reto, y todo ello se basa en lo que has hecho previamente”, explicó Nolan en unas declaraciones.

“La Odisea es un trabajo increíble que es extremadamente importante para la historia del mundo y el desarrollo de la cultura, pero nunca ha sido adaptado como un blockbuster moderno. Me sentí motivado por el reto de crear el mundo mítico de la Antigua Grecia y me entusiasmaba la idea de contar su historia, con toda su riqueza temática, de una forma que nunca había visto antes”, agregó. (Le puede interesar: ¿Dónde ver La Odisea en IMAX en Colombia? Solo se puede en siete salas, ubicadas en tres ciudades).

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En la nueva cinta de Nolan, Matt Damon interpreta a Odiseo, rey de Ítaca; Tom Holland como Telémaco, el hijo de Odiseo; Anne Hathaway es Penélope, reina de Ítaca y esposa de Odiseo; Robert Pattinson es Antínoo, un pretendiente de Penélope; la actriz Lupita Nyong’o hace dos papeles, el de Helena de Troya, reina de Esparta, y el de su hermana gemela, Clitemnestra, reina de Micenas; Samantha Morton es Circe, una bruja poderosa; el colombiano John Leguizamo es Eumeo, un fiel sirviente de Odiseo; Zendaya es la diosa Atenea; Charlize Theron es Calipso, una ninfa inmortal.

Jon Bernthal interpreta a Menelao, rey de Esparta y esposo de Helena de Troya; Himesh Patel es Euríloco, el segundo al mando de la tripulación de Odiseo; Bill Irwin interpreta al Cíclope, un gigante que tiene un sólo ojo; Elliot Page es Sinón, un guerrero griego; Benny Safdie interpreta a Agamenón, rey de Micenas; Corey Hawkins interpreta a Polybius, un pretendiente itacense; y Mia Goth es Melanto, una sirvienta de la reina Penélope.