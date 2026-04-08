"Los Domingos", película española en salas de cine: cuando la fe y la familia rompen lazos

España, como Colombia, tiene una tradición profundamente católica que viene de siglos atrás. Los propios españoles fueron los que trajeron esa fe a América durante la época de la colonia. Regaron de iglesias cada municipio que pudieron a lo largo y ancho del continente. La fe católica se mantiene hasta nuestro días, aunque en parte por una población que va a misa y dice ser creyente, pero que no necesariamente sigue la palabra religiosa al pie de la letra.



Las familias obligan a los menores a hacer la primera comunión, a aprenderse las oraciones y a encomendarse con algún santo, pero la fe queda enmarcada en un plano más social. Qué ocurre en el siglo XXI cuando una joven de 17 años se plantea la idea de hacerse monja de clausura. Esa fue la pregunta que se hizo la cineasta vasca Alauda Ruiz de Azúa y que trata de responder en su película “Los Domingos” , sin que eso signifique apoyar o ir en contra de la fe católica.



¿De qué se trata la película "Los Domingos"?

La directora y guionista de la cinta plantea en el personaje de Ainara, interpretada por Blanca Soroa, la posibilidad de no ir a la universidad y, en su lugar, tomar los hábitos. El principal choque de la idea de la joven se da con su tía, encarnada por Patricia López Arnaiz, una gestora cultural atea que ve en la religión católica un peligro para que su sobrina pueda ser feliz.

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"Hace años escuché esta historia en la familia de unos amigos: una chica de 18 años, de una familia religiosa —más en lo social que en lo espiritual— había decidido ingresar en un convento de clausura. Durante años me pregunté: ¿Por qué una joven de 18 años se convierte en monja de clausura en el mundo actual?", dice la directora Alauda Ruiz de Azúa sobre esta historia.

La cineasta, que ya tiene un recorrido contando historias familiares y dramas domésticos, se adentra en este relato en el que la fe y las creencias se ven cruzadas por la misma familia y el contexto actual del mundo. La tía de la joven creyente trata de hacerle cuestionar su fe y que cambie de parecer, al tiempo que el padre distante, interpretado por Miguel Garcés, opta por, aparentemente, respetar la decisión de su hija.



Blanca Soroa y Patricia López Arnaiz protagonizan "Los Domingos". Cortesía: Babilla Ciné

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Ruiz de Azúa no quiere no delimitar lo que ella cree que es la mejor decisión para su personaje, lo que quiso hacer fue colocar el tema de conversación sobre la mesa. “Siempre tengo la sensación de que las películas son como una conversación a la que invitas a alguien, es la invitación a que tú pienses conmigo y a generar ciertos enigmas juntos”, aseguró la directora en una entrevista para Fotogramas.

“Los Domingos” logró liderar la conversación, al menos en los cines, sino en las casas familiares. La película fue una de las cintas españolas de 2025, logrando ganar cinco de las 13 nominaciones que tenía en los Premios Goya, que entrega la la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

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La película, además, se estrenó en el Festival de Cine de San Sebastián del año pasado, uno de los más importantes de Europa y el mundo. En ese espacio se llevó el premio más importante: la Concha de Oro . “Los Domingos” se estrenó el pasado 2 de abril en salas de cine de Colombia.