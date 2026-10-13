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Grave accidente en Bogotá: peatón murió tras ser atropellado por un tractocamión en Fontibón

El siniestro vial involucró a un tractocamión y a un transeúnte en la intersección de la autopista Sur con la avenida Bosa, en sentido oriente-occidente.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 13 de oct, 2026
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Grave accidente en Bogotá: peatón murió tras ser atropellado por un tractocamión en Fontibón
Grave accidente en Bogotá: peatón murió tras ser atropellado por un tractocamión en Fontibón -
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Un grave accidente de tránsito se registró en la tarde de este martes en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá, dejando como saldo una persona fallecida. De acuerdo con el reporte de las autoridades de movilidad, el siniestro involucró a un tractocamión y a un peatón en la intersección de la Autosur con la avenida Bosa, en sentido oriente-occidente. Como consecuencia del impacto, el transeúnte murió en el lugar de los hechos.

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Tras la emergencia, unidades de tránsito y organismos de atención llegaron al punto para adelantar los procedimientos correspondientes y controlar la movilidad en este importante corredor vial de la capital. Mientras se desarrollan las labores de las autoridades, se presentan afectaciones en la circulación vehicular de la zona.

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Otro accidente en Fontibón genera afectaciones en la movilidad

Mientras las autoridades atendían el siniestro con fatalidad en la Autosur con avenida Bosa, otro accidente de tránsito fue reportado en la localidad de Fontibón. En esta oportunidad, el hecho involucró a un camión y una motocicleta en la avenida Centenario (calle 13) con carrera 113 A, en sentido occidente-oriente. De acuerdo con el reporte de movilidad, el choque provocó la afectación de uno de los carriles de la vía, situación que generó restricciones parciales para los conductores que se desplazan por este importante corredor de ingreso y salida de Bogotá.

Para evitar mayores congestiones, personal del Grupo Guía fue desplegado en el sector con el objetivo de agilizar el tránsito y facilitar la movilidad de los vehículos que circulan por la zona. Las autoridades recomendaron a los conductores transitar con precaución y estar atentos a las indicaciones de los organismos de tránsito mientras se adelantan las labores correspondientes en el lugar del accidente.

ÁNGELA URREA PARRA
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