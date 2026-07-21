¿Quiénes han sido todos los ganadores de Yo Me Llamo en 15 años de historia?

Una nueva temporada del concurso musical de imitación Yo Me Llamo llega este martes 21 de julio a Caracol Televisión. El programa se estrena en su horario estelar acostumbrado a las 8:00 de la noche, justo después de la emisión central de Noticias Caracol y con sorpresas tanto en su mesa de jurados como en la dinámica de la competencia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Yo Me Llamo es uno de los programas de competencia más queridos por los colombianos, quienes a lo largo de 15 años se han conectado cada noche con la elección del doble perfecto y dejando como resultado 10 ganadores en la historia del reality, todos ellos elegidos en las votaciones por el público.



Estos han sido todos los ganadores de Yo Me Llamo

La primera temporada de Yo Me Llamo 2011 sorprendió con el gran talento de los colombianos para imitar. El gran ganador fue Jorge Martínez, el imitador de Rafael Orozco. Mientras que al año siguiente el gran ganador fue Brian Álvarez, quien interpretaba a José José.

Para la tercera temporada, que se llevó a cabo en el año 2014, el título se lo llevó el imitador de Sandro de América, cuyo nombre de pila es Daniel Mora. En esa temporada, además, se entregó por parte del jurado un segundo premio a Deybis Pino, imitador de Vicente Fernández, por su evolución a lo largo de la competencia.



En 2015 se llevó a cabo una edición especial del concurso llamada 'Yo me llamo: la conquista de América' en la que participaron ganadores del reality en Colombia y otros países del continente, dejando como ganador por segunda vez a Brian Álvarez, Yo Me Llamo José José.



En 2017 el listado de ganadores se renovó con la integración de un nuevo género, pues anteriormente siempre los ganadores habían sido de géneros balada o música romántica, pero en esta ocasión el reguetón se llevó el premio con David Alsina, imitador de Nicky Jam. Mientras que la quinta temporada, en el año 2018, dejó como ganador a Róbinson Silva, doble de Julio Jaramillo.

Publicidad

Luego de dos años el concurso regresó a las pantallas de Caracol Televisión en 2020 y en esa ocasión el ganador Albert Sánchez, Yo Me Llamo Roberto Carlos. La temporada siete se llevó a cabo en el año 2022 y el ganador elegido por el público fue Yo Me Llamo Camilo Sesto, cuyo nombre real es Alejandro León.

Los ganadores más recientes de Yo Me Llamo han sido Juan Carlos Parra, imitador de Carín León en 2023 y Víctor Manuel Serna, doble de Vicente Fernández en 2025. Además el primer y hasta ahora único ganador de la versión Yo Me Llamo Mini es Juan Pablo Cadena, el pequeño imitador de Mini José Feliciano.



¿Qué premio se entregará este año en Yo Me Llamo?

Para la undécima temporada el premio también se renueva, siendo el incentivo económico más alto de las temporadas. El ganador de la categoría de adultos se llevará 500 millones de pesos, mientras que el vencedor de Yo Me Llamo Mini obtendrá 100 millones de pesos destinados a sus estudios universitarios.

Publicidad

Una de las noticias que más ha generado conversación en redes sociales es la incorporación de un nuevo integrante a la mesa de jurados. Se trata del reconocido cantante vallenato Elder Dayán Díaz, hijo del legendario Diomedes Díaz. Conocido bajo el pseudónimo de 'El Cantor', Elder llega para aportar su frescura y vasto conocimiento del folclor colombiano en la silla que anteriormente ocupó el salsero Rey Ruiz y quien ahora acompañará en la mesa a Amparo Grisales, César Escola y Aurelio Cheveroni.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co