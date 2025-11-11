Pintaron mural en honor a Camilo Cifuentes: ¿dónde se encuentra?

Camilo Cifuentes es uno de los creadores de contenido favoritos de los colombianos y ahora una pared de una ciudad de Colombia lo confirma. Un artista nacional pintó un mural en honor al influencer que ha conquistado muchos corazones con sus acciones de apoyo a emprendedores callejeros y adultos mayores.

¿Dónde está el mural de Camilo Cifuentes?

La obra de arte se encuentra en la pared de una casa del barrio Villanueva, en Manizales, Caldas, ciudad natal de Camilo Cifuentes, específicamente sobre la vía principal del sector conocido como Ondas de Otún. Se trata de una ilustración hecha por Felipe Barahona, más conocido como Suku, un artista oriundo de Cali, en la que representó las facetas más importantes del creador de contenido: el anonimato, su buena energía y generosidad.

Lo que se ve en la ilustración es a Camilo Cifuentes llevando muchas cajas con ollas y hasta un televisor, bolsas de mercado y muchos otros detalles, tantos que le tapan el rostro. Además, va con todas esas donaciones mientras dice una frase que emociona a sus seguidores y que utiliza mucho en sus videos: "Yo afán no tengo".



El mural hace parte de una actividad del Festival Narrativas Urbanas, el cual lleva 12 años de trayectoria transformando las calles con arte de artistas nacionales e internacionales. Las últimas dos ediciones estuvieron enfocadas en transformar con arte las calles de Belalcázar y Viterbo, y este 2025 decidieron llevar una parte a Manizales de la mano de Suku, quien decidió que la obra ideal sería rindiéndole a un héroe local.

Sobre su obra, el artista caleño le dijo al medio local La Patria que, como muchos colombianos, se ha sentido positivamente impactado pro el contenido de Camilo Cifuentes. "Cada que abro los ojos al despertar y reviso el celular, me salen noticias y videos de Camilo. A veces es inevitable que se le salgan a uno las lágrimas. Entonces, al ver todo eso tan especial, se levanta uno como livianito y con ganas de seguir el día".

Suku resaltó que con sus obras siempre quiere sacarle una sonrisa a las personas en las calles, una misión similar a la del influencer, conocido por sorprender con donaciones anónimas a muchos vendedores ambulantes a lo largo del país. Estando en Manizales, supo que lo ideal era darle un reconocimiento especial a un manizaleño que todos conocen.

"Sus videos llegan al corazón y por eso, desde hace mucho, quería hacerle un homenaje como este. Mucha gente lo ama, considera que es un gran ser humano. Cuando hice la propuesta nadie se negó y fue así como se arrancó con la idea", detalló Suku, quien además agregó que el mural ya empezaba a cumplir su objetivo porque, incluso desde que empezó a pintarlo con sus aerosoles, el pasado 4 de noviembre, la gente que pasaba entendía la referencia, se reía y tomaba fotos.

Cuando el trabajo quedó listo, al igual que los videos de Camilo Cifuentes, el mural se hizo viral en redes y en Manizales ya se convirtió en un punto de encuentre frecuentado por los seguidores del influencer, quienes hacen fila para tener la mejor foto frente al mural de su héroe anónimo.

Por ahora, no hay una reacción pública de Camilo Cifuentes al mural en su honor, pero el mismo Suku mencionó a El Tiempo que cuando estaba trabajando en el mural un carro se acercó y el mismo influencer se bajó a saludarlo. "Nos dijo que estaba muy sorprendido, que estaba temblando, que tenía hasta ganas de llorar; fue una sorpresa total", aseguró al diario bogotano.

