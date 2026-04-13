Britney Spears ingresa voluntariamente a centro de rehabilitación: esto es lo que se sabe

Medios estadounidenses informan que Britney Spears se internó voluntariamente en un centro de rehabilitación, luego de ser arrestada el mes pasado bajo sospecha de conducir alcoholizada. Aunque se desconoce desde cuándo estaría la famosa en este lugar, todo parece indicar que la cantante está buscando ayuda nuevamente.

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Se estima que Spears llegó al centro de rehabilitación el pasado fin de semana, pues sus últimas publicaciones en Instagram se dieron el pasado 11 de abril.



El arresto de Brtiney Spears

La cantante, de 44 años, fue detenida a comienzos de marzo en el condado de Ventura, cerca de Los Angeles, bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol. Fue puesta en libertad poco después.

En ese momento un representante de Britney Spears calificó el incidente de "totalmente inexcusable" y afirmó que la artista tomaría "las medidas adecuadas" y cumpliría con la ley.



Según el audio del 911 revelado, las autoridades informaron sobre un sedán negro modelo 2026 que estaba cambiando de carril agresivamente y a una velocidad excesiva, pero eso no fue todo, agregaron en la comunicación por radio que también estaba "frenando de forma errática, haciendo virajes bruscos y conduciendo sin luz trasera".



La alerta la hizo un oficial que se movilizaba por la zona en South 101, a la altura de Rancho Road, pidiendo apoyo a más unidades. Los oficiales siguieron el auto de Spears, con luces y sirenas para hacerla detener. Después de unos segundos, un oficial avisa a las unidades que lograron detener el BMW y están interrogando al conductor.

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El informe señala que Britney Spears fue detenida sobre las 9:30 de la noche del miércoles y trasladada hasta una cárcel del condado de Ventura, en California. Oficialmente la 'Princesa del pop' fue fichada poco después de las 3:00 de la madrugada del jueves. Algunos mediosseñalaron que la famosa fue hospitalizada tras ser detenida. Spears fue trasladada a un hospital cercano para una evaluación médica y la toma de pruebas de sangre, un procedimiento común cuando hay sospecha de alcohol o sustancias en el organismo.

Según el diario Los Angeles Times, la artista tiene una cita programada ante la justicia el 4 de mayo a raíz del arresto.



El pasado de Britney Spears

En sus memorias de 2023 Spears insistió en que nunca consumió drogas duras ni tuvo problemas con el alcohol, pero admitió que tomaba el medicamento Adderall para el Trastorno por déficit de atención (TDAH).

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Spears alcanzó un éxito musical global a fines de los 1990 con éxitos como "Baby One More Time" y "Oops!... I Did It Again", y sufrió el acecho de tabloides y paparazzi en el auge de su carrera.

Tras una crisis nerviosa en público en 2007, Britney Spears fue sometida a la tutela legal de su padre, Jamie Spears, quien controlaba su dinero y su vida personal, incluso mientras ella seguía haciendo conciertos.

La cantante enfrentó a su padre en la justicia para acabar la tutela, que fue disuelta por un tribunal de Los Ángeles en 2021, tras el gran apoyo público generado por el movimiento "Liberen a Britney". En los últimos años se ha apartado de la música.

Tras el fallo judicial a su favor, la estrella se casó y se divorció, publicó una biografía, vendió su catálogo musical y ha mostrado un comportamiento a veces errático en sus redes sociales, al tiempo que intenta aproximarse a sus hijos, quienes viven con su padre, el bailarín Kevin Federline, en Hawái.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ / *Con información de AFP

PERIODISTA DIGITAL