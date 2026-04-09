Caso 'Papá Pitufo': Procuraduría abrió investigación disciplinaria al exdirector de DNI, Jorge Lemus

Tras lo revelado por la unidad investigativa de Noticias Caracol, sobre las reuniones que hubo entre el entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus Montañez, y el abogado de Diego Marín, alias Papá Pitufo, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria del exfuncionario del DNI.



La investigación se da por un presunto abuso de funciones por parte de Lemus “al realizar ofrecimientos de beneficios que competen a las autoridades judiciales” al abogado de Diego Marín, conocido con el alias de ‘Papá Pitufo’, durante dos reuniones sostenidas a comienzos de 2025.



"En el auto de apertura, la Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que en esas reuniones Lemus Montañez, en su calidad de director general de la DNI, realizó los ofrecimientos de beneficios judiciales al abogado Luis Felipe Ramírez 'en el marco de la Paz Total con el propósito de facilitar la entrega en Colombia del llamado zar del contrabando'", se lee en un comunicado de la Procuraduría. El abogado Ramírez indicó “al entonces director de la DNI que ‘Papá Pitufo’ tendría información que comprometería al Gobierno y a otras personas cercanas al presidente de la República, Gustavo Petro”.

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El Ministerio Público solicitó a la Fiscalía General de la Nación informar si adelanta investigación por los audios de esas dos reuniones: “en caso tal, practicar inspección disciplinaria al despacho en el que curse el proceso”. Asimismo, se ordenaron inspecciones disciplinarias a la sede de la DNI y al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, para verificar si se emitieron autorizaciones e instrucciones con el fin de buscar acercamientos con Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’.



La respuesta del Gobierno Petro ante la revelación de Noticias Caracol

"El presidente de la República de Colombia Gustavo Petro por medio de la oficina de Comunicaciones Estratégicas de la presidencia, se permite dar los siguientes comentarios:

Todo contacto de inteligencia se permitió para traer a Marín a Colombia y ese fue el único y exclusivo propósito. Varios agentes de inteligencia aprovecharon eso fue para pedir dinero, lo cual no es permitido, por eso salieron de las entidades y por eso no está el señor Marín en Colombia respondiendo ante las autoridades.



La Fiscalía le dictaminó unos cargos que lo excarcelan por solo investigar del 2023 en adelante, sacaron el fiscal que sí tenía las pruebas en el proceso, la decisión de la fiscal del caso, de solo investigar a partir del 2023 cuando Marín lleva 38 años delinquiendo con una fuerte infiltración en el estado, le demostró para el señor Presidente, que, la fiscalía solo quería perseguir al gobierno, cuando el presidente Petro perseguí a Marín hasta lograr su control en España y Portugal hablando con el presidente español y el primer ministro.



El señor presidente cree seriamente que existió un pacto entre la fiscalía general y los directores de DNI para no traer a Marín a Colombia y más bien, aprovecharlo. Por el momento, la Presidencia no hará más pronunciamientos al respecto”.

#LOÚLTIMO | La Procuraduría General de la Nación ordenó abrir investigación al exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Arturo Lemus, por el presunto ofrecimiento de beneficios al abogado de alias Papá Pitufo, en reuniones reveladas en exclusiva por la Unidad de… pic.twitter.com/HT3snSCeqY — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 9, 2026

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